Заместитель военного комиссара по Иркутской области: сроки, на которые мобилизуют граждан, неизвестны

В военкомате сообщили, чем будут заниматься бойцы РФ, призванные из Архангельска
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Заместитель военного комиссара по Иркутской области Александр Лускань рассказал о том, куда направят мобилизованных и на какой срок. Призванные из региона в первую очередь отправятся в высшее военное училище Новосибирска, где будут проводиться боевое слаживание и обучение, сказал чиновник. Так россияне, которые призываются согласно указу президента и направляются для выполнения гражданского долга, пройдут подготовку, а дальнейшую судьбу сформированных подразделений определит военное ведомство, подчеркнул Лускань. Однако, сколько это займет времени, неизвестно, отметил он.
Отметим, что работники Иркутского авиационного завода, релейного завода и Института солнечно-земной физики СО РАН получат право на отсрочку от частичной мобилизации.
Напомним, что призыву на службу подлежат граждане, которые находятся в запасе, и те, кто ранее проходил службу в армии. Минобороны РФ планирует мобилизовать 300 тысяч военнослужащих. Перед отправкой в части призывники будут проходить дополнительную военную подготовку.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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