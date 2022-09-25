Заместитель военного комиссара по Иркутской области: сроки, на которые мобилизуют граждан, неизвестны

Заместитель военного комиссара по Иркутской области Александр Лускань рассказал о том, куда направят мобилизованных и на какой срок. Призванные из региона в первую очередь отправятся в высшее военное училище Новосибирска, где будут проводиться боевое слаживание и обучение, сказал чиновник. Так россияне, которые призываются согласно указу президента и направляются для выполнения гражданского долга, пройдут подготовку, а дальнейшую судьбу сформированных подразделений определит военное ведомство, подчеркнул Лускань. Однако, сколько это займет времени, неизвестно, отметил он.

Отметим, что работники Иркутского авиационного завода, релейного завода и Института солнечно-земной физики СО РАН получат право на отсрочку от частичной мобилизации.

Напомним, что призыву на службу подлежат граждане, которые находятся в запасе, и те, кто ранее проходил службу в армии. Минобороны РФ планирует мобилизовать 300 тысяч военнослужащих. Перед отправкой в части призывники будут проходить дополнительную военную подготовку.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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