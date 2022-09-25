В Башкирии мобилизовали сразу 12 артистов Сибайской филармонии

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Военкомы в Башкирии, судя по всему, решили, что без музыки и танцев на фронте скучно и мобилизовали сразу 12 артистов Сибайской филармонии. Об этом рассказывает UFA1.RU, отмечая, что информацию о мобилизации подтвердили в Сибайском концертно-театральном объединении.
В окопы военкомы отправили танцоров Ильнара Хатмуллина, Раиля Ханова, Наиля Шамсутдинова, Ильсура Юламанова, Данира Хамзина. Также мобилизованы вокалисты Альфир Заманов и Фларид Биргалин. Мобилизовали артистов драмы Ильнура Сафарова и Аскара Зарипова.
В компанию к ним, наверно для того, чтобы было кому играть и на чем выступать, также добавили музыкантов оркестра Радиха Далхина и Ильгама Мухамешина и монтировщика сцены Фидана Биргалина Фидана. Все мобилизованные артисты ранее служили.
Призвали также и директора Сибайского колледжа искусств Замира Янтурина. Он играет на баяне на видео, которое распространилось в Сети.
Мобилизацию в России объявил президент Владимир Путин. Стоит отметить, что в Чечне, по решению главы региона Рамзана Кадырова мобилизация не проходит.
Эксперты же сейчас советуют тем, кто мобилизован или добровольно хочет отправиться на фронт, задуматься о будущем и оформить генеральную доверенность на человека, который в дальнейшем везде сможет представлять их интересы. Не лишним будет также написать завещание.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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