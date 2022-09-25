Правительство Ярославской области утвердило сумму выплат контрактникам

Руководство Ярославской области продлило и увеличило дополнительные выплаты служащим по контракту гражданам. Еще летом, когда проводилась кампания по призыву людей отправиться служить в зону проведения спецоперации, губернатор пообещал добровольцам 120 тысяч рублей. 25 июля вышел первый указ главы региона о единовременной выплате. В нем было сказано о дополнительных средствах, которые должны получить те, кто заключил контракт в период с 26 июня по 10 сентября 2022 года на службу в именных подразделениях от региона. Известно, что от области сформирован артиллерийский дивизион имени маршала Толбухина.

9 сентября этот указ был обновлен. Как отмечено в новой редакции документа, лицам, заключившим контракт о прохождении военной службы в именном воинском подразделении, комплектуемом Ярославской областью, в период проведения спецоперации, установить единовременную материальную выплату в размере 200 тысяч рублей.

Этот документ указывает на то, что выплата полагается тем, кто заключил контракт с Минобороны. Однако речь идет не о гражданах, которых сейчас мобилизуют, а только о тех, кто добровольно идет служить в подразделение, комплектуемом Ярославской областью.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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