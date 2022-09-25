Уральский фермер Мельниченко призвал не мобилизовать аграриев

Уральский фермер Василий Мельниченко призвал не мобилизовать аграриев, поскольку эти люди обеспечивают страну продуктами.

Минобороны РФ уже сообщило о том, что мобилизовать не будут людей с высшим образованием, которые работают в банковской сфере, в компаниях российских операторов связи, некоторых СМИ и IT-компаниях, пишет e1.ru.

Не стоит также отправлять на фронт и фермеров, трактористов и комбайнеров, уверен руководитель крестьянского хозяйства в Камышловском районе Василий Мельниченко. Он подчеркнул, что все эти люди работают на земле, чтобы обеспечить страну продовольствием.

«Только что мне позвонил знакомый фермер из Волгоградской области. У него осталось 880 гектаров подсолнуха, свеклу убрать не успели, а двух комбайнеров забрали, мобилизовали. Говорит: мы все сели на ж..., что делать, не знаем», - жалуется фермер.

Он добавил, что фермеры тратили огромные суммы на то, чтобы засадить и засеять поля. Сейчас же урожай некому убирать, и это в итоге может вылиться в дефицит продуктов на полках магазинов, и подорожание всего продовольствия.

Фермер согласился с тем, что глава Чечни Рамзан Кадыров считает целесообразным отправлять на фронт силовиков. Они готовы к участию в боях и физически, и морально. Эти люди, по его словам, «идеологически выверенные» и от них будет больше толку на поле боя, чем от крестьянина, который всю жизнь работал на земле.

Отметим, специалисты советуют мобилизованным не уповать на случай, а подготовиться к отправке на фронт. Следует закупить термобелье, хорошую обувь и другое снаряжение. А чтобы не возникли дополнительные проблемы у родных, лучше выписать генеральную доверенность близкому лицу, а также составить завещание.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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