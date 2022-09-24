Губернатор Новосибирской области рассказал, как проходит частичная мобилизация в регионе

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Частичная мобилизация в Новосибирской области проходит без серьезных сбоев и ошибок, заявил глава региона Андрей Травников. Он также выразил благодарность руководителям городов и районов, а также председателям муниципальных комиссий за четкую организацию мобилизационных мероприятий.
Выступая на оперативном совещании в правительстве региона, Травников также подчеркнул, что призыв должен проводиться в рамках закона и без перегибов. Специалисты, без которых невозможно полноценное функционирование отдельных предприятий, должны остаться на своих рабочих местах, так как необходимо сохранить баланс между обеспечением призыва и сохранением роста экономики, отметил глава региона.
Таким гражданам надо предоставлять отсрочку для того, чтобы не допустить негативных последствий, подчеркнул губернатор. По словам Травникова, главная задача — это обеспечить выполнение частичной мобилизации согласно установленному заданию. Отметим, что любой житель Новосибирской области может позвонить на горячую линию по номеру 122 и задать вопросы, которые касаются частичной мобилизации.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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