Могут ли призвать по мобилизации, если не служил «срочку»

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21 сентября впервые в истории современной России была объявлена мобилизация. Как сказано в Федеральном законе, на военную службу в рамках частичной мобилизации подлежат граждане, находящиеся в запасе и не имеющие отсрочки. Известно, что в запас попадают все военнообязанные мужчины, в том числе не проходившие военную службу и прошедшие альтернативную службу.
Находящиеся в запасе граждане, которые не прошли военную службу, подлежат призыву на общих основаниях, однако они могут быть мобилизованы во вторую очередь. А в первую очередь будут призывать граждан с боевым опытом, уточнили в Минобороны. Призваны будут граждане, которые необходимы для выполнения определенных задач. Речь идет о стрелках, танкистах, артиллеристах, водителях и механиках-водителях.
Как заявили в Минобороны, определенной очередности мобилизации запасников нет. Документа, где указано, что не служившие граждане будут призваны в последнюю очередь, не существует. Это указывает на то, что военкомат может прислать повестку любому россиянину подходящего возраста и не имеющему отсрочки. Однако в военном ведомстве отметили, что пока планируется призывать первую категорию запаса - рядовых и сержантов в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50 лет, старших — до 55 лет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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