В Свердловской области военкоматы отменили выходные из-за мобилизации в РФ

В результате частичной мобилизации, объявленной на всей территории Российской Федерации, все военкоматы Свердловской области изменили свой прежний график работы. Очень многие резервисты из числа военнослужащих запаса получили официальные повестки, в которых было предписано лично прибыть в пункт отправки 24 и 25 сентября. Об этом сообщили журналисты информационного новостного онлайн издания e1.ru.

Даже в выходные дни свердловские призывники проходят медицинскую комиссию. На субботу и воскресенье также запланированы отправки мобилизированных призывников в Елань.

«Сложно найти такие слова, чтобы передать словами это состояние, когда происходит мобилизация. Вручили мужу повестку, но даже не объяснили, что именно он должен с собой взять. Точно не рассказали — куда его забирают, — поделилась с корреспондентами издания супруга призывника из Богдановича Ирина. — Муж работает трактористом в колхозе. Сейчас призывают их двоих из села Каменноозерского. Моему сейчас 31 год, раньше он отслужил в армии».

Супруга Ирины ожидают сотрудники военкомата в городе Богдановиче в воскресенье, 25 сентября. Многие военнослужащие запаса уже сегодня прошли медосмотр в Березовском. На призывном пункте собрались огромные толпы призванных военнослужащих. Их пришли поддержать родственники. На сборный пункт в Елань призывников отправят завтра, сказали в военкомате.

«Даже не верится, что это с нами происходит. Вы — наши герои! Возвращайтесь живыми», — написала в городском паблике местная жительница Лидия.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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