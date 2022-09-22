Новосибирские врачи рассказали, кого затронет частичная мобилизация в России

Сегодня, 11:29

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Новосибирские врачи рассказали, кого затронет частичная мобилизация в России
Фото из открытых источников

21 сентября на всей территории Российской Федерации президентом страны Владимиром Путиным объявлена частичная мобилизация (ЧМ). В связи с этим, в армейские подразделения страны будут призваны резервисты многих различных военно-учётных специальностей (ВУС). В том числе, под призыв попадают и медицинские работники. Как известно, все специалисты медицинской сферы имеют военный билет. Медицинский обозреватель NGS.RU Мария Тищенко провела ряд бесед с врачами различного медицинского профиля. 

Корреспондент выяснила у непосредственных работников медицины, как они к этому относятся, и кого из них могут призвать на воинскую службу в числе первых. Не все практикующие доктора и сотрудники пресс-службы медучреждений смогли ответить на злободневные вопросы о ЧМ, проводимой в Российской Федерации. На данный момент одни просто пока не имеют чёткого понимания, как будет организован весь процесс ЧМ, другие опасаются откровенно высказывать свои мысли на данную тему, особенно тогда, если его мнение является негативным. 

Журналист издания отправила соответствующие запросы в Минздрав РФ и Министерство обороны РФ, чтобы уточнить, сколько врачей из Новосибирской области хотят призвать, и составляют ли уже списки. 

Кроме того, репортёр направила запрос в пресс-службу НГМУ, чтобы узнать, какие специальности должны отмечаться в военкомате, и с какого момента в вузе перестала существовать военная кафедра. На момент публикации пока никаких ответов не получила.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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