Что происходит в пермских военкоматах в эти дни: фоторепортаж

Корреспонденты издания 59.ru провели собственный рейд по ряду военных комиссариатов Перми.

На третий день частичной мобилизации, объявленной Владимиром Путиным, корреспонденты издания решили лично убедиться, сколько человек придут с повестками в военкоматы города. С этой целью они обошли с десяток военных комиссариатов. Мужчины, находящиеся в очередях, не спешили делиться истинными причинами своего визита сюда, однако не все пришли по повесткам. Так, кому-то нужно было забрать важные документы, а кому-то — отметиться в связи со сменой места жительства.

Приходят в военкоматы немало и студентов, но они, как правило, приносят справки с места учебы — «это рядовая процедура», «...призывная комиссия начнется 3 октября, кому-то дадут право на отсрочку, кому-то на прохождение медкомиссии».

В военкомате, специализирующемся на приеме добровольцев, корреспонденты издания вообще никого не застали.

В другом месте в очереди из 30-40-летних мужчин оказались с повестками лишь трое человек, двое из которых получили их на предприятии, а третий — по электронной почте.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700