Что происходит в пермских военкоматах в эти дни: фоторепортаж

После начала мобилизации в военкоматах Екатеринбурга принимают не всех
После объявления частичной мобилизации в Екатеринбурге очередей у военкоматов пока не наблюдается. А некоторых...Подробнее
Корреспонденты издания 59.ru провели собственный рейд по ряду военных комиссариатов Перми.
На третий день частичной мобилизации, объявленной Владимиром Путиным, корреспонденты издания решили лично убедиться, сколько человек придут с повестками в военкоматы города. С этой целью они обошли с десяток военных комиссариатов. Мужчины, находящиеся в очередях, не спешили делиться истинными причинами своего визита сюда, однако не все пришли по повесткам. Так, кому-то нужно было забрать важные документы, а кому-то — отметиться в связи со сменой места жительства.
Приходят в военкоматы немало и студентов, но они, как правило, приносят справки с места учебы — «это рядовая процедура», «...призывная комиссия начнется 3 октября, кому-то дадут право на отсрочку, кому-то на прохождение медкомиссии».
В военкомате, специализирующемся на приеме добровольцев, корреспонденты издания вообще никого не застали.
В другом месте в очереди из 30-40-летних мужчин оказались с повестками лишь трое человек, двое из которых получили их на предприятии, а третий — по электронной почте.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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После объявления частичной мобилизации в Екатеринбурге очередей у военкоматов пока не наблюдается. А некоторых...Подробнее
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