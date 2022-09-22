В Уфе у военкомата мобилизованные устроили стычку

После начала мобилизации в военкоматах Екатеринбурга принимают не всех
После объявления частичной мобилизации в Екатеринбурге очередей у военкоматов пока не наблюдается. А некоторых...Подробнее
В пятницу, 23 сентября, некоторые мобилизованные пришли к зданию военного комиссариата в Уфе навеселе и устроили там стычку. Об этом информирует издание UFA1.RU.
Перепалка была замечена близ военкомата Уфимского и Демского районов города, который расположен на улице Левитана. Двое мужчин едва не пустили в ход кулаки в ходе перебранки. После новости об отправке 27 сентября, судя по всему, на подготовку, один из призывников напал на сотрудника военкомата и дежурившего у входа полицейского.
— Рома, с..а, я сейчас тебе...(врежу)! Вот за эту..., — говорит один и демонстрирует бумагу.
— Иди ты...(неприличное слово) отсюда! — парирует другой.
— Я тебя... (неприличное слово) щас! — пригрозил зачинщик.
Частичная мобилизация в России была объявлена в среду, 21 сентября.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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