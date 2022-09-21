Медицинский юрист рассказал о том, все ли медики военнообязанные

Сегодня, 16:04

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Медицинский юрист рассказал о том, все ли медики военнообязанные
Фото из открытых источников

Медицинский юрист Николай Чернышук рассказал о том, все ли медики военнообязанные. Мужчин призывают на общих условиях, а женщин — только определенных специальностей, пояснил он. Юрист обратил внимание на постановление правительства РФ от 27. 11. 2006 № 719  «Об утверждении положения о воинском учете», в котором говорится о том, что женщины указанных специальностей должны быть поставлены на воинский учет, но о призыве на воинскую службу речи нет.

Подлежат постановке на воинский учет граждане со специальностями:

-  «лечебное дело»;

- «медико-профилактическое дело»;

- «стоматология»;

- «фармация»;

- «сестринское дело»;

- «лабораторная диагностика»;

- «стоматология ортопедическая»;

- «стоматология профилактическая».

Специальности и направления подготовки высшего образования:

 - «лечебное дело»;

 - «педиатрия»;

 - «медико-профилактическое дело»;

 - «стоматология»;

 - «фармация»

 - «сестринское дело».

Рабочие профессии, по которым осуществляется профессиональное обучение:

 -  дезинфектор;

 -  оператор дезинсекционных установок;

 - рентгеномеханик.

Юрист пояснил, что под перечисленные специальности попадают почти все медики. Он также упомянул, что женщин без офицерского звания можно призвать до 45 лет, а офицеров — до 50 лет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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