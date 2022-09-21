Медицинский юрист рассказал о том, все ли медики военнообязанные

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Медицинский юрист Николай Чернышук рассказал о том, все ли медики военнообязанные. Мужчин призывают на общих условиях, а женщин — только определенных специальностей, пояснил он. Юрист обратил внимание на постановление правительства РФ от 27. 11. 2006 № 719 «Об утверждении положения о воинском учете», в котором говорится о том, что женщины указанных специальностей должны быть поставлены на воинский учет, но о призыве на воинскую службу речи нет.
Подлежат постановке на воинский учет граждане со специальностями:
- «лечебное дело»;
- «медико-профилактическое дело»;
- «стоматология»;
- «фармация»;
- «сестринское дело»;
- «лабораторная диагностика»;
- «стоматология ортопедическая»;
- «стоматология профилактическая».
Специальности и направления подготовки высшего образования:
- «лечебное дело»;
- «педиатрия»;
- «медико-профилактическое дело»;
- «стоматология»;
- «фармация»
- «сестринское дело».
Рабочие профессии, по которым осуществляется профессиональное обучение:
- дезинфектор;
- оператор дезинсекционных установок;
- рентгеномеханик.
Юрист пояснил, что под перечисленные специальности попадают почти все медики. Он также упомянул, что женщин без офицерского звания можно призвать до 45 лет, а офицеров — до 50 лет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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