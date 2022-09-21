На Урале мошенники начали предлагать освобождение от частичной мобилизации

После начала мобилизации в военкоматах Екатеринбурга принимают не всех
После объявления частичной мобилизации в Екатеринбурге очередей у военкоматов пока не наблюдается. А некоторых...Подробнее
Мошенники очень быстро «просекли», что не все мужчины в России хотят быть мобилизованными, и решили данный факт использовать с выгодой для себя.
Жителям Екатеринбурга и Свердловской области стали поступать сообщения с предложением «отмазать» от частичной мобилизации, пишет АиФ.
В рассылке неизвестный утверждает, что у него имеется доступ к делам в военкомате. Он предлагает мужчинам исключить их из первой очереди мобилизации за довольно крупную сумму - свои старания аферист оценил в размере 120 тысяч рублей.
«Если вам нужна моя помощь в этом вопросе, именно сегодня, 23 сентября, пришлите сумму на биткоин-кошелек. Завтра в обед уже будут сформированы все списки, и я ничем помочь не смогу», – цитирует издание сегодняшнюю рассылку.
В письме также говорится о том, что связь односторонняя, переписок в данном вопросе быть не может ввиду строжайшей конфиденциальности.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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После объявления частичной мобилизации в Екатеринбурге очередей у военкоматов пока не наблюдается. А некоторых...Подробнее
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