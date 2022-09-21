В Волгоградской области сняли на видео мобилизацию

После начала мобилизации в военкоматах Екатеринбурга принимают не всех
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В Волгоградской области уже третьи сутки идет объявленная частичная мобилизация, в рамках которой десятки и сотни мужчин отбираются военкоматами для дальнейшей службы. В одном из Telegram-каналов, а также в социальной сети в VK появились снятые 23 сентябре видеокадры проводов мобилизованных в Камышине.
Автор видео подписал эти кадры так: «Камышин. Мобилизация. Наши мужики поехали на сборы».
На кадрах можно увидеть, большую толпу возле местного военкомата. Речь идет о мобилизованных и их родственниках. Также там можно увидеть сотрудников полиции. Парней провожают родственники и друзья. Многие пытаются сохранять позитивный настрой.
Напомним, что частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе мобилизационных мероприятий планируется призвать 300 тысяч резервистов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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