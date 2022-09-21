В Свердловской области запасников вызывают в военкомат по телефону

После начала мобилизации в военкоматах Екатеринбурга принимают не всех
После объявления частичной мобилизации в Екатеринбурге очередей у военкоматов пока не наблюдается. А некоторых...Подробнее
В Свердловской области в рамках мобилизации начали призывать запасников. По словам 51-летнего полковника запаса, его пригласили в военкомат по телефону, что по закону не разрешается.
Юрист Евгений Крылов ответил, может ли это считаться повесткой. Как он подчеркнул, повестки следует вручать лично. Законопроект о том, чтобы рассылать повестки почтой или другим способом, пока не принят. Звонок по телефону не обязывает гражданина явиться в военкомат, так как к повестке он не приравнивается, пояснил юрист.
Накануне региональный военный комиссариат обнародовал приказ о частичной мобилизации. Теперь запасникам запрещено уезжать из городов их прописки.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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