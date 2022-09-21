В Кетово в пятницу, 23 сентября перед военкоматом толпятся люди с повестками

Сегодня, в пятницу, 23 сентября, на площадке перед военкоматом города Кетово уже с 8:00 собралась большая очередь. Мужчины держат в руках свои повестки. Призывники с нетерпением ожидают, когда откроются двери военкомата и их примут сотрудники учреждения. Журналист информационного онлайн издания URA.Ru пообщался с зауральцами и их женами. Репортёр издания решил выяснить, с какой целью к военкомату приехало так много людей.

Присутствующие граждане рассказали корреспонденту, что они думают о частичной мобилизации, объявленной в настоящее время на всей территории Российской Федерации. Накануне, 22 сентября, повестки о прибытии в военкомат получили в своих сельсоветах мужчины, проживающие в трёх районах — Половинском, Притобольном и Кетовском. У некоторых из них в повестках прописана цель «Уточнение данных», у других — «Военные сборы». Зауральцы, которые уже побывали в военкомате, и сейчас выходят из его стен, рассказали о том, что непосредственно военные сборы проведут 26 сентября.

«Лично я сам заехал в сельсовет за повесткой, мне никто не звонил. Моих друзей всех забирают, кто ранее служил в спецназе, Чечне, поэтому я решил сам позвонить. Я служил в погранвойсках. Пойду ли я, если мобилизуют? Легко, я друзей не бросаю. Жена умерла, дети — военные-контрактники», — делится мужчина с журналистом.

На месте дежурят полицейские, сотрудники Росгвардии — они охраняют правопорядок и регулируют движение, так как автомобилей очень много.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700