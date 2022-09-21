Россияне стоят в пробках в Челябинской области на границе с Казахстаном

В Челябинской области, в поселке Бугристое, выстроились пробки на границе с Казахстаном. Молодые люди интересуются, какие вопросы сейчас будут задавать. Один из них отвечает - цель визита и когда обратно. В очереди в основном молодые парни. Люди без машин, которые ждут очереди, стоят на пешеходной переправе. Эту категорию запускают небольшими группами каждые 40 минут.

Некоторые пересекают границу с чемоданами, хотя большая часть людей с рюкзаками, в которых только одежда и деньги на первое время. Есть авто, забитые вещами доверху. Пробка движется очень медленно, поэтому многие выходят из машин, чтобы размяться. Среднее время ожидания от начала пробки до КПП — 3-4 часа. У границы предлагают действующие в Казахстане страховые полисы на авто. Между собой парни говорят о том, что в Казахстане можно находиться 30 дней по российскому паспорту, 60 — по документам граждан других стран. Сложившаяся ситуация дает шанс местным предпринимателям заработать: по дороге курсирует машина с бутылками воды и фудтрак с шаурмой и лагманом.

В веренице легковушек самая разнообразная география — Челябинская, Свердловская области, Башкирия, Пенза, Рязань, Удмуртия, Ханты-Мансийск. На вопросы журналистов многие отвечают неохотно, большинство говорят, что едут по делам и в ближайшее время планируют вернуться. Например, Артем рассказал, что повестку еще не получил, но решил пока поехать в Кустанай. Он планирует издалека смотреть на то, что будут дальше.

Еще один молодой человек рассказал, что он по специальности военный химик. Друзей уже начали обзванивать сотрудники военкоматов, а он не стал дожидаться, собрал рюкзак и сегодня приехал сюда. У 26-летнего мужчины в Магнитогорске остались жена и ребенок. Пока он держит курс на Кустанай, дальше, возможно, оправится в Турцию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700