Какие вакансии есть у оборонных предприятий Перми

Указ Владимира Путина от 21 сентября, который предполагает частичную мобилизацию в России, вступил в силу. Один из его пунктов предусматривает отсрочку от военной службы сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Журналисты решили узнать, есть ли возможность устроиться на работу на предприятие ОПК в Перми. У некоторых из них есть довольно немало вакансий.

К примеру, Пермский пороховой завод, где изготавливают заряды к реактивным системам залпового огня «Град» и «Смерч», двигателям подвесных ракет класса «воздух — воздух» и комплексам ПВО, объявил о наборе сотрудников еще в минувшем месяце в связи с увеличением гособоронзаказа. Тогда планировалось набрать около 350 человек, причем предприятие нуждается в рабочих специальностях. Речь идет о токарях, фрезеровщиках и других специальностях. На завод еще можно устроиться, хотя на сегодня часть вакансий уже закрыта. Рабочие могут получать на заводе от 31 до 61 тысячи рублей.

Какие вакансии есть:

инженер-конструктор — от 31 350 рублей;

лаборант — от 33 000 рублей;

инженер-технолог — от 33 500 рублей;

эколог — от 40 590 рублей;

специалист по охране труда — от 38 700 рублей;

специалист отдела по ГО и ЧС — от 40 500 рублей;

слесарь — от 41 000 рублей;

мастер участка — от 41 000 рублей;

инженер по организации и нормированию труда — от 46 500 до 50 500 рублей;

электромонтер — от 47 000 рублей;

инженер-программист — от 49 000 рублей;

ведущий экономист по планированию — от 51 000 рублей;

специалист бюро промышленной безопасности — от 50 300 до 54 200 рублей;

начальник службы контрольно-измерительных процессов — от 54 000 рублей;

инженер по релейной защите и автоматике — от 55 000 рублей;

системный администратор — от 60 000 рублей;

инженер по АСУ ТП (автоматизированной системе управления технологическим процессом) — от 61 000 рублей.

В состав «Мотовилихинских заводов» входит «Специальное конструкторское бюро» — военное подразделение, которое выполняет гособоронзаказы. Это предприятие нуждается в сотрудниках разного профиля. Сотрудникам обещают зарплаты от 25 до 94 тысяч рублей.

Какие специалисты требуются:

машинист мостового крана — от 25 000 до 30 000 рублей;

контролер ОТК — от 25 000 до 30 000 рублей;

лаборант спектрального анализа — от 25 000 до 30 000 рублей;

слесарь-электромонтажник - от 35 000 рублей;

столяр — от 35 000 до 60 000 рублей;

инженер-технолог — 36 000 рублей;

слесарь — от 30 000 до 40 000 рублей;

оператор-наладчик станков с ПУ (программным управлением) — от 50 000 до 90 000 рублей;

токарь — от 54 000 до 94 000 рублей;

токарь-универсал, токарь-расточник и фрезеровщик — от 70 000 рублей;

фрезеровщик — от 70 000 рублей.

Предприятие «Машиностроитель», входит в военно-промышленную корпорацию «НПО машиностроения», нуждается в таких специальностях:

электромонтажнику-пайщику предлагают зарплату от 43 000 рублей;

токарю-расточнику — от 45 000 рублей.

НПО «Искра» изготавливает двигатели для систем «Тополь-М» и «Булава». Предприятию требуются сотрудники разного профиля. Им предлагают зарплату от 22,8 до 60 тысяч рублей. Кого набирают:

водитель — от 22 800 до 28 000 рублей;

контролер — от 24 000 рублей;

машинист крана — от 25 000 рублей;

грузчик-стропальщик — от 27 000 рублей;

слесарь — от 27 000 до 35 000 рублей и выше;

инженер-конструктор, инженер-проектировщик — от 28 000 до 45 000 рублей;

маляр по металлу — от 30 000 рублей;

электромонтажник — от 30 000 рублей;

инженер-снабженец — от 30 000 до 35 000 рублей;

инженер-технолог — от 35 000 до 45 000 рублей;

мастер участка — от 35 000 до 40 000 рублей;

инженер по закупкам — от 40 000 рублей;

электросварщик — от 40 000 рублей;

токарь — от 40 000 рублей;

наладчик — от 44 000 рублей;

аудитор — 45 000 рублей;

инженер-программист — от 45 000 рублей;

экономист — от 45 000 рублей;

специалист по информационной безопасности — от 45 000 до 55 0000 рублей;

энергетик-механик — от 47 000 до 49 000 рублей;

специалист по маркетингу — от 50 000 до 60 000 рублей;

замдиректора производства — зарплата не указана.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700