Какие вакансии есть у оборонных предприятий Перми

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Указ Владимира Путина от 21 сентября, который предполагает частичную мобилизацию в России, вступил в силу. Один из его пунктов предусматривает отсрочку от военной службы сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Журналисты решили узнать, есть ли возможность устроиться на работу на предприятие ОПК в Перми. У некоторых из них есть довольно немало вакансий.
К примеру, Пермский пороховой завод, где изготавливают заряды к реактивным системам залпового огня «Град» и «Смерч», двигателям подвесных ракет класса «воздух — воздух» и комплексам ПВО, объявил о наборе сотрудников еще в минувшем месяце в связи с увеличением гособоронзаказа. Тогда планировалось набрать около 350 человек, причем предприятие нуждается в рабочих специальностях. Речь идет о токарях, фрезеровщиках и других специальностях. На завод еще можно устроиться, хотя на сегодня часть вакансий уже закрыта. Рабочие могут получать на заводе от 31 до 61 тысячи рублей.
Какие вакансии есть:
В состав «Мотовилихинских заводов» входит «Специальное конструкторское бюро» — военное подразделение, которое выполняет гособоронзаказы. Это предприятие нуждается в сотрудниках разного профиля. Сотрудникам обещают зарплаты от 25 до 94 тысяч рублей.
Какие специалисты требуются:
Предприятие «Машиностроитель», входит в военно-промышленную корпорацию «НПО машиностроения», нуждается в таких специальностях:
НПО «Искра» изготавливает двигатели для систем «Тополь-М» и «Булава». Предприятию требуются сотрудники разного профиля. Им предлагают зарплату от 22,8 до 60 тысяч рублей. Кого набирают:
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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