Какие вакансии есть у оборонных предприятий Перми

Сегодня, 08:44

0

Image 16+
Какие вакансии есть у оборонных предприятий Перми
Фото из открытых источников

Указ Владимира Путина от 21 сентября, который предполагает частичную мобилизацию в России, вступил в силу. Один из его пунктов предусматривает отсрочку от военной службы сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Журналисты решили узнать, есть ли возможность устроиться на работу на предприятие ОПК в Перми. У некоторых из них есть довольно немало вакансий.

К примеру, Пермский пороховой завод, где изготавливают заряды к реактивным системам залпового огня «Град» и «Смерч», двигателям подвесных ракет класса «воздух — воздух» и комплексам ПВО, объявил о наборе сотрудников еще в минувшем месяце в связи с увеличением гособоронзаказа. Тогда планировалось набрать около 350 человек, причем предприятие нуждается в рабочих специальностях. Речь идет о токарях, фрезеровщиках и других специальностях. На завод еще можно устроиться, хотя на сегодня часть вакансий уже закрыта. Рабочие могут получать на заводе от 31 до 61 тысячи рублей.

Какие вакансии есть:

  • инженер-конструктор — от 31 350 рублей;
  • лаборант — от 33 000 рублей;
  • инженер-технолог — от 33 500 рублей;
  • эколог — от 40 590 рублей;
  • специалист по охране труда — от 38 700 рублей;
  • специалист отдела по ГО и ЧС — от 40 500 рублей;
  • слесарь — от 41 000 рублей;
  • мастер участка — от 41 000 рублей;
  • инженер по организации и нормированию труда — от 46 500 до 50 500 рублей;
  • электромонтер — от 47 000 рублей;
  • инженер-программист — от 49 000 рублей;
  • ведущий экономист по планированию — от 51 000 рублей;
  • специалист бюро промышленной безопасности — от 50 300 до 54 200 рублей;
  • начальник службы контрольно-измерительных процессов — от 54 000 рублей;
  • инженер по релейной защите и автоматике — от 55 000 рублей;
  • системный администратор — от 60 000 рублей;
  • инженер по АСУ ТП (автоматизированной системе управления технологическим процессом) — от 61 000 рублей.

В состав «Мотовилихинских заводов» входит «Специальное конструкторское бюро» — военное подразделение, которое выполняет гособоронзаказы. Это предприятие нуждается в сотрудниках разного профиля. Сотрудникам обещают зарплаты от 25 до 94 тысяч рублей.

Какие специалисты требуются:

  • машинист мостового крана — от 25 000 до 30 000 рублей;
  • контролер ОТК — от 25 000 до 30 000 рублей;
  • лаборант спектрального анализа — от 25 000 до 30 000 рублей;
  • слесарь-электромонтажник - от 35 000 рублей;
  • столяр — от 35 000 до 60 000 рублей;
  • инженер-технолог — 36 000 рублей;
  • слесарь — от 30 000 до 40 000 рублей;
  • оператор-наладчик станков с ПУ (программным управлением) — от 50 000 до 90 000 рублей;
  • токарь — от 54 000 до 94 000 рублей;
  • токарь-универсал, токарь-расточник и фрезеровщик — от 70 000 рублей;
  • фрезеровщик — от 70 000 рублей.

Предприятие «Машиностроитель», входит в военно-промышленную корпорацию «НПО машиностроения», нуждается в таких специальностях:

  • электромонтажнику-пайщику предлагают зарплату от 43 000 рублей;
  • токарю-расточнику — от 45 000 рублей.

НПО «Искра» изготавливает двигатели для систем «Тополь-М» и «Булава». Предприятию требуются сотрудники разного профиля. Им предлагают зарплату от 22,8 до 60 тысяч рублей. Кого набирают:

  • водитель — от 22 800 до 28 000 рублей;
  • контролер — от 24 000 рублей;
  • машинист крана — от 25 000 рублей;
  • грузчик-стропальщик — от 27 000 рублей;
  • слесарь — от 27 000 до 35 000 рублей и выше;
  • инженер-конструктор, инженер-проектировщик — от 28 000 до 45 000 рублей;
  • маляр по металлу — от 30 000 рублей;
  • электромонтажник — от 30 000 рублей;
  • инженер-снабженец — от 30 000 до 35 000 рублей;
  • инженер-технолог — от 35 000 до 45 000 рублей;
  • мастер участка — от 35 000 до 40 000 рублей;
  • инженер по закупкам — от 40 000 рублей;
  • электросварщик — от 40 000 рублей;
  • токарь — от 40 000 рублей;
  • наладчик — от 44 000 рублей;
  • аудитор — 45 000 рублей;
  • инженер-программист — от 45 000 рублей;
  • экономист — от 45 000 рублей;
  • специалист по информационной безопасности — от 45 000 до 55 0000 рублей;
  • энергетик-механик — от 47 000 до 49 000 рублей;
  • специалист по маркетингу — от 50 000 до 60 000 рублей;
  • замдиректора производства — зарплата не указана.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

На Урале мошенники начали предлагать освобождение от частичной мобилизации

Сегодня, 15:39

Хамзаев призвал ограничить продажу алкоголя во время мобилизации

Сегодня, 15:19

В Волгоградской области сняли на видео мобилизацию

Сегодня, 13:59

В Свердловской области запасников вызывают в военкомат по телефону

Сегодня, 13:39

В Кетово в пятницу, 23 сентября перед военкоматом толпятся люди с повестками

Сегодня, 12:39

Россияне стоят в пробках в Челябинской области на границе с Казахстаном

Сегодня, 10:44

Какие вакансии есть у оборонных предприятий Перми

Сегодня, 08:44

Песков опроверг слухи о планах мобилизовать миллион человек

Вчера, 17:09

После начала мобилизации в военкоматах Екатеринбурга принимают не всех

Вчера, 13:34

Герой РФ Головашкин предположил, что сроки подготовки мобилизованных россиян можно сократить

21-09-2022, 23:24

Частичная мобилизация. Как она скажется на экономике РФ

21-09-2022, 12:44

Кого могут мобилизовать в первую очередь

21-09-2022, 11:24

Россиянин запустил стрим для европейцев, на котором он круглосуточно сжигает газ

20-09-2022, 15:04

Таможня в России усложняет импорт иномарок из Казахстана в 2022 году

17-09-2022, 12:14

Жителя Челябинска оштрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил России

17-09-2022, 10:39

На Украине погиб десантник из Архангельской области

16-09-2022, 14:59

В приморском Уссурийске вывесили баннер с изображением карты России без Крыма

16-09-2022, 14:39

На Украине погиб уроженец Махачкалы, командир танкового батальона

16-09-2022, 09:39

В Хакасии увековечат память о Герое РФ, погибшем в ходе спецоперации

15-09-2022, 08:44

На территории Украины погиб член Молодежного парламента Севастополя Александр Черемёнов

13-09-2022, 16:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

После начала мобилизации в военкоматах Екатеринбурга принимают не всех

После начала мобилизации в военкоматах Екатеринбурга принимают не всех

Вчера, 13:34

0

После объявления частичной мобилизации в Екатеринбурге очередей у военкоматов пока не наблюдается. А некоторых...

Подробнее
Россияне стоят в пробках в Челябинской области на границе с Казахстаном

Россияне стоят в пробках в Челябинской области на границе с Казахстаном

Сегодня, 10:44

0

В Челябинской области, в поселке Бугристое, выстроились пробки на границе с Казахстаном. Молодые люди интересуются,...

Подробнее
Алексей Леонков назвал специальности, востребованные для мобилизации в России

Алексей Леонков назвал специальности, востребованные для мобилизации в России

Вчера, 14:09

0

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, кто попадет первым на фронт по мобилизационным спискам. Он заявил, что в...

Подробнее
В Волгоградской области сняли на видео мобилизацию

В Волгоградской области сняли на видео мобилизацию

Сегодня, 13:59

0

В Волгоградской области уже третьи сутки идет объявленная частичная мобилизация, в рамках которой десятки и сотни...

Подробнее
«Это Сталинград, мы Сталинград!»: как поселок у границы с Казахстаном отправляет мужчин на СВО

«Это Сталинград, мы Сталинград!»: как поселок у границы с Казахстаном отправляет мужчин на СВО

Сегодня, 08:29

0

В России проходит мобилизация и со всей страны собирают мужчин, чтобы отправить их на фронт на территории Украины....

Подробнее
Кого могут мобилизовать в первую очередь

Кого могут мобилизовать в первую очередь

21-09-2022, 11:24

0

Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, которые вводят набор новых статей. Прежде всего, речь идет о статье...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В России объявили частичную мобилизацию

В России объявили частичную мобилизацию

21-09-2022, 13:19

0

21 сентября президент России Владимир Путин обратился к россиянам, сообщив о готовящихся референдумах в ДНР, ЛНР, а...

Подробнее
Частичная мобилизация. Как она скажется на экономике РФ

Частичная мобилизация. Как она скажется на экономике РФ

21-09-2022, 12:44

0

Руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович объяснил, как то обстоятельство, что на...

Подробнее
Герой РФ Головашкин предположил, что сроки подготовки мобилизованных россиян можно сократить

Герой РФ Головашкин предположил, что сроки подготовки мобилизованных россиян можно сократить

21-09-2022, 23:24

0

Чтобы мобилизовать ориентировочно 300-тысячный дополнительный контингент контрактных военнослужащих, необходима чёткая...

Подробнее
Полюс: Финансовые результаты (1П22 МСФО)

Полюс: Финансовые результаты (1П22 МСФО)

21-09-2022, 20:09

0

Полюс представил ожидаемо слабые результаты за первое полугодие 2022 г. Основными причинами падения показателей было...

Подробнее