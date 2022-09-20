Песков опроверг слухи о планах мобилизовать миллион человек

Сегодня, 17:09

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Песков опроверг слухи о планах мобилизовать миллион человек
Фото из открытых источников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг появившуюся в Сети информацию о том, что мобилизованы могут быть миллион человек.

«Это ложь», — сказал представитель Кремля в ходе сегодняшнего брифинга с журналистами.

Накануне в Сети и в некоторых СМИ появились слухи о том, что якобы в засекреченном седьмом пункте указа президента РФ Владимира Путина о проведении частичной мобилизации в стране говорится о том, что под призыв попадают около миллиона человек.

Вчера, напомним, глава оборонного ведомства Сергей Шойгу проинформировал о том, что мобилизация может затронуть 300 тысяч резервистов.

21 сентября Дмитрий Песков сообщал, что содержание седьмого пункта является секретным, предназначено сугубо для служебного пользования и не может быть раскрыто. Тогда же он сослался на слова Шойгу о планируемой мобилизации 300 тысяч человек.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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