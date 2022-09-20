Песков опроверг слухи о планах мобилизовать миллион человек

После начала мобилизации в военкоматах Екатеринбурга принимают не всех
После объявления частичной мобилизации в Екатеринбурге очередей у военкоматов пока не наблюдается. А некоторых...Подробнее
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг появившуюся в Сети информацию о том, что мобилизованы могут быть миллион человек.
«Это ложь», — сказал представитель Кремля в ходе сегодняшнего брифинга с журналистами.
Накануне в Сети и в некоторых СМИ появились слухи о том, что якобы в засекреченном седьмом пункте указа президента РФ Владимира Путина о проведении частичной мобилизации в стране говорится о том, что под призыв попадают около миллиона человек.
Вчера, напомним, глава оборонного ведомства Сергей Шойгу проинформировал о том, что мобилизация может затронуть 300 тысяч резервистов.
21 сентября Дмитрий Песков сообщал, что содержание седьмого пункта является секретным, предназначено сугубо для служебного пользования и не может быть раскрыто. Тогда же он сослался на слова Шойгу о планируемой мобилизации 300 тысяч человек.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
После объявления частичной мобилизации в Екатеринбурге очередей у военкоматов пока не наблюдается. А некоторых...Подробнее
Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, кто попадет первым на фронт по мобилизационным спискам. Он заявил, что в...Подробнее
О возможных сценариях развития конфликта на территории Украины рассказал в NI аналитик Гален Карпентер. По его мнению,...Подробнее
Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, которые вводят набор новых статей. Прежде всего, речь идет о статье...Подробнее
Россиянин на одном из популярных сервисов начал вести трансляцию для европейцев, в ходе которого показывает, как он...Подробнее
21 сентября президент России Владимир Путин обратился к россиянам, сообщив о готовящихся референдумах в ДНР, ЛНР, а...Подробнее
Глава международной организации «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов», Герой России...Подробнее
Руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович объяснил, как то обстоятельство, что на...Подробнее
Военный корреспондент Дмитрий Астрахань побывал на территории подстанции «Донбасская» и пообщался с бойцами «ЧВК...Подробнее
Полюс представил ожидаемо слабые результаты за первое полугодие 2022 г. Основными причинами падения показателей было...Подробнее
Комментировать