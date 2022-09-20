После начала мобилизации в военкоматах Екатеринбурга принимают не всех
После объявления частичной мобилизации в Екатеринбурге очередей у военкоматов пока не наблюдается. А некоторых...Подробнее
После объявления частичной мобилизации в Екатеринбурге очередей у военкоматов пока не наблюдается. А некоторых пришедших мужчин, у которых в военном билете указана первая категория, развернули на пороге. В военкомате Верх-Исетского района им объяснили, что повестку, в которой будет указано время, когда надо явиться, и адрес пункта сбора, выдадут, если понадобится определенная военная специальность. Чтобы узнать, нужна ли конкретная специальность, можно обратиться в военный комиссариат по месту прописки. Об этом рассказали в военном комиссариате Свердловской области.
Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Пути объявил частичную мобилизацию. А министр обороны Сергей Шойгу заявил, что планируется призвать 300 тысяч человек. Речь идет о гражданах, которые ранее прошли военную службу и находятся в запасе.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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