Герой РФ Головашкин предположил, что сроки подготовки мобилизованных россиян можно сократить

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Чтобы мобилизовать ориентировочно 300-тысячный дополнительный контингент контрактных военнослужащих, необходима чёткая и слаженная организация массовой подготовки новобранцев. Эту мысль сообщил «Московскому Комсомольцу» представитель общества «Офицеры России», Герой РФ полковник полиции Александр Головашкин.
Как утверждает профессиональный военный, главной особенностью частичной мобилизации, объявленной президентом страны, станет то, что нынешний призыв будет осуществляться из числа людей, у которых уже имеются военные специальности, приобретённые во время их военной службы. Причём приоритетом при приёме на контракт будут пользоваться участники боевых действий. Таким военнослужащим доподготовка будет нужна лишь затем, чтобы «привести всех к общему знаменателю».
«Для каждой воинской специальности будет подготовлена обучающая программа. Профессионал, который уже обладает всеми нужными разносторонними знаниями, в самые минимальные сроки сможет обучить новобранцев — потренировать, показать лично свои навыки», — объяснил офицер представителю СМИ.
Отвечая на вопрос, сколько времени может занять подготовка, эксперт сказал: «С учетом нынешних реалий это минимум две недели подготовки». «В зависимости от специальности — от двух недель и больше. Все будет зависеть от времени, которым мы располагаем. Чем больше, тем лучше. В приоритете при наборе будут те граждане, которые недавно закончили военную службу, нежели те, кто давно вышел в запас».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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