Частичная мобилизация. Как она скажется на экономике РФ

Сегодня, 12:44

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Частичная мобилизация. Как она скажется на экономике РФ
Фото из открытых источников

Руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович объяснил, как то обстоятельство, что на территории Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, отразится на всей экономике государства. Об этом написали журналисты информационного новостного онлайн издания «Аргументы и факты». 

Остапкович глубоко уверен — в финансовом отношении российские регионы даже поднимутся. Эксперт акцентировал внимание на том, что все материальные затраты на потребности обороны страны уже изначально учтены в государственном бюджете. Поэтому волноваться о каком-то дефиците денег нет никакой необходимости. Крупные промышленные города и точки всей державы будут функционировать в прежнем режиме, так как использовать мобилизованные граждане будут технику, которая давно стоит на вооружении. 

Ранее СМИ писали: генерал Гурулев объяснил, зачем была объявлена частичная мобилизация в России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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