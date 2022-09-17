Кого могут мобилизовать в первую очередь

Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, которые вводят набор новых статей. Прежде всего, речь идет о статье «Добровольная сдача в плен» (статья 352.1) и «Мародерство» (статья 356.1). В этой связи в соцсетях стали бурно обсуждать тему мобилизации. В частности, многие граждане интересуются тем, кого призовут в ряды Вооруженных сил или какова очередность мобилизации.

Новые правила предполагают лишения свободы сроком до 10 лет за сдачу в плен в случае, если нет признаков госизмены. За мародерство военнослужащий может отправиться на 15 лет за решетку. К отягчающим обстоятельствам относится совершение преступления «в период мобилизации или военного положения, в военное время» (ст. 63). Самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения (ст. 337 УК) тоже наказуемо. Если военнослужащий отсутствует от двух до 10 суток, то окажется в тюрьме, где может провести около 5 лет, если от 10 до месяца, то ему грозит до 7 лет лишения свободы, если отсутствует свыше месяца, то военнослужащий получит от 5 до 10 лет колонии. При этом граждане, которые находятся в запасе и не явились на военные сборы, могут угодить за решетку сроком до 10 лет.

За неисполнение подчиненным приказа начальника, а также за отказ от участия в военных или боевых действиях предусмотрено лишение свободы на срок от двух до трех лет (ч. 2.1 статьи 332 УК). Мобилизация в РФ регламентируется законами «Об обороне» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», а также федеральным конституционным законом «О военном положении». В России все военнообязанные граждане попадают в запас. Это уволенные с военной службы, выпускники военных вузов, граждане, ограниченно годные к службе, люди, прошедшие альтернативную службу, а также не служившие в ВС граждане, которым исполнилось 27 лет. Если человек после 27 лет пришел в военкомат, то в армию его не заберут, но в запас зачислят. Если же мужчина после 27 лет не явился в военкомат, то в списках запасников его нет. Этого гражданина сначала будут искать, а потом мобилизовывать.

Что касается женщин, то они попадают в запас, если получили военно-учетную специальность. Это медсестры, врачи, топографы и геодезисты. Женщины имеют право на досрочное увольнение со службы в случае, если у них есть ребенок до 16 лет или срок беременности составляет 22 недели. Первыми призовут людей, у которых в военном билете указаны первый разряд, затем второй и далее.

Первый разряд: солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, майоры, подполковники, капитаны 2-го и 3-го рангов до 55 лет, полковники, капитаны 1-го ранга до 60 лет, высшие офицеры до 65 лет.

Второй разряд: солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы до 45 лет, младшие офицеры до 55 лет, майоры, подполковники, капитаны 2-го и 3-го рангов до 60 лет, полковники, капитаны 1-го ранга до 65 лет, высшие офицеры до 70 лет.

Третий разряд: солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, майоры, подполковники, капитаны 2-го и 3-го рангов до 65 лет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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