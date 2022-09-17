Россиянин запустил стрим для европейцев, на котором он круглосуточно сжигает газ

Сегодня, 15:04

0

Image 16+
Россиянин запустил стрим для европейцев, на котором он круглосуточно сжигает газ
Фото из открытых источников

Россиянин на одном из популярных сервисов начал вести трансляцию для европейцев, в ходе которого показывает, как он круглосуточно сжигает газ. Вот только этот стрим в Европе не особо оценили. Статистика сервиса гласит, что подавляющее большинство зрителей трансляции - точно такие же россияне, пишет «Амик.ру».

«Русский парень тратит газ сколько хочет, всё за 1,44 евро в месяц», — так описывается стрим.

Автор идеи, находясь дома, зажигает все четыре газовые конфорки, а когда отправляется на работу, оставляет включенной только одну.

Данный стрим вызвал интерес среди самих россиян, хотя был нацелен на европейцев. Они подбадривают соотечественника в комментариях и даже донатят - скинули 3,5 тысячи рублей.

Европейцев такая трансляция не заинтересовала.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Россиянин запустил стрим для европейцев, на котором он круглосуточно сжигает газ

Сегодня, 15:04

Таможня в России усложняет импорт иномарок из Казахстана в 2022 году

17-09-2022, 12:14

Жителя Челябинска оштрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил России

17-09-2022, 10:39

На Украине погиб десантник из Архангельской области

16-09-2022, 14:59

В приморском Уссурийске вывесили баннер с изображением карты России без Крыма

16-09-2022, 14:39

На Украине погиб уроженец Махачкалы, командир танкового батальона

16-09-2022, 09:39

В Хакасии увековечат память о Герое РФ, погибшем в ходе спецоперации

15-09-2022, 08:44

На территории Украины погиб член Молодежного парламента Севастополя Александр Черемёнов

13-09-2022, 16:09

В Екатеринбурге резервистов вызывают в военкоматы

13-09-2022, 09:09

В Севастополе простились с погибшим в СВО снайпером Кириллом Вытоптовым

12-09-2022, 18:24

Россия через три месяца может начать строительство второй пары средних разведывательных кораблей

12-09-2022, 09:29

Девочки, не переживайте: Пригожин успокоил Gulagu.net, на авторов которого написали заявление в Генпрокуратуру

10-09-2022, 17:11

Туристам РФ открыли новый авиаперелет в Таиланд

10-09-2022, 11:34

В Тюмени резервистов начали вызывать на военные сборы

8-09-2022, 14:04

В Орске мать и отец погибшего в Украине контрактника судятся из-за «гробовых»

7-09-2022, 15:09

В России увеличат объемы производства пассажирских самолетов

7-09-2022, 11:24

Книги в РФ подорожали из-за роста расходов издательств

6-09-2022, 16:39

NYT: Россия начала закупки ракет малой и средней дальности у Северной Кореи

6-09-2022, 12:34

Премьер Мишустин предложил вернуть на российские производства цеховых врачей

5-09-2022, 15:04

Политолог Матвейчев рассказал, как освобождение аэропорта Луганска предотвратило разрыв связей Донбасса с Россией

2-09-2022, 18:23

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Жители Молдовы заблокировали колонна военной техники НАТО

Жители Молдовы заблокировали колонна военной техники НАТО

18-09-2022, 17:39

0

В Молдове местные жители заблокировали колонну военной техники НАТО у населенного пункта Новые Анены. По некоторым...

Подробнее
Китайское издание Sina сочло ЗРК С-400 самой эффективной в мире системой ПВО

Китайское издание Sina сочло ЗРК С-400 самой эффективной в мире системой ПВО

18-09-2022, 12:29

0

Китайское издание Sina сочло российский ЗРК С-400 «Триумф» самой эффективной системой в мире. Авторы аргументировали...

Подробнее
Биржевые цены на газ в Европе упали до минимума за два последних месяца

Биржевые цены на газ в Европе упали до минимума за два последних месяца

Вчера, 10:44

0

В первый день этой недели октябрьские газовые фьючерсы на лондонской бирже ICE снизились в цене до 1900 американских...

Подробнее
Эксперт подтвердил использование иранских беспилотников в зоне спецоперации

Эксперт подтвердил использование иранских беспилотников в зоне спецоперации

Вчера, 15:34

0

Американская газета The Wall Street Journal написала об использовании Россией в Харьковской области иранских...

Подробнее
Киев договаривается о приезде Папы Римского на Украину

Киев договаривается о приезде Папы Римского на Украину

Вчера, 12:29

0

Папа Римский Франциск неоднократно заявлял о планах посетить Киев и Москву. Понтифик намеревается урегулировать...

Подробнее
Как форсирование Евфрата бойцами «ЧВК Вагнера» в 2017 году положило конец террору ИГ

Как форсирование Евфрата бойцами «ЧВК Вагнера» в 2017 году положило конец террору ИГ

18-09-2022, 17:13

0

Годовщина одной из важнейших операций времен сирийской войны напоминает о разгроме некогда самой могущественной...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Число преступлений, совершаемых азербайджанцами в Петербурге, растет

Число преступлений, совершаемых азербайджанцами в Петербурге, растет

Вчера, 10:35

0

Число преступлений, совершаемых в Петербурге иностранцами, продолжает расти. Чаще всего виновниками происходящего...

Подробнее
NI: Гален Карпентер заявил, что Западу не понравится следующий шаг России на Украине

NI: Гален Карпентер заявил, что Западу не понравится следующий шаг России на Украине

Сегодня, 14:59

0

О возможных сценариях развития конфликта на территории Украины рассказал в NI аналитик Гален Карпентер. По его мнению,...

Подробнее
Россиянин запустил стрим для европейцев, на котором он круглосуточно сжигает газ

Россиянин запустил стрим для европейцев, на котором он круглосуточно сжигает газ

Сегодня, 15:04

0

Россиянин на одном из популярных сервисов начал вести трансляцию для европейцев, в ходе которого показывает, как он...

Подробнее
Петербург не будет привлекать туристов, если будет разрушен исторический центр — политолог Соловейчик

Петербург не будет привлекать туристов, если будет разрушен исторический центр — политолог Соловейчик

Сегодня, 17:24

0

Если чиновники Смольного не начнут мероприятия по сохранению исторического и архитектурного наследия Санкт-Петербурга,...

Подробнее