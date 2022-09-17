Россиянин запустил стрим для европейцев, на котором он круглосуточно сжигает газ

Россиянин на одном из популярных сервисов начал вести трансляцию для европейцев, в ходе которого показывает, как он круглосуточно сжигает газ. Вот только этот стрим в Европе не особо оценили. Статистика сервиса гласит, что подавляющее большинство зрителей трансляции - точно такие же россияне, пишет «Амик.ру».

«Русский парень тратит газ сколько хочет, всё за 1,44 евро в месяц», — так описывается стрим.

Автор идеи, находясь дома, зажигает все четыре газовые конфорки, а когда отправляется на работу, оставляет включенной только одну.

Данный стрим вызвал интерес среди самих россиян, хотя был нацелен на европейцев. Они подбадривают соотечественника в комментариях и даже донатят - скинули 3,5 тысячи рублей.

Европейцев такая трансляция не заинтересовала.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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