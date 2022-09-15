Таможня в России усложняет импорт иномарок из Казахстана в 2022 году

Поставка автомобилей из Казахстана в РФ в текущем году затруднена ограничениями, которые создает российская таможня.

Из-за санкций в России в 2022 году возникли проблемы с поставками в РФ комплектующих и деталей для автомобилей, сборка которых была налажена в России. В итоге цены на автомобили начали расти, и россияне попытались покупать автомобили в других странах. Многих привлек рынок Казахстана, пишет Автовзгляд.

Но при ввозе автомобилей из Казахстана у владельцев возникли проблемы с растаможкой. В частности, многие жалуются на то, что теперь автовозы стоят на таможне неделями, хотя ранее их пропускали максимум за три дня.

По словам экспертов, это может быть тем, что теперь таможенники требуют привязку данных к VIN-номеру автомобиля. Были введены еще несколько дополнительных требований для документов, которые выдаются в Казахстане.

Комментируя ситуацию, автоэксперт Сергей Пиголкин говорит о том, что власти РФ мешают реализации параллельного импорта, хотя сами говорили о том, что он будет выходом из сложившейся ситуации.

Но сейчас правительство Казахстана не против поставок автомобилей, собранных в Казахстане, на территорию РФ, а вот ввести казахские автомобили через российскую таможню очень сложно. И это при том, что российские чиновники нередко не признают даже документов, выданных ООТС.

Если ситуация не исправится, то поток иномарок в РФ закроется не из-за санкций, а из-за действий российской таможни. И это будет огромной проблемой для российского рынка.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700