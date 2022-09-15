Таможня в России усложняет импорт иномарок из Казахстана в 2022 году

Сегодня, 12:14

0

Image 16+
Таможня в России усложняет импорт иномарок из Казахстана в 2022 году
Фото из открытых источников

Поставка автомобилей из Казахстана в РФ в текущем году затруднена ограничениями, которые создает российская таможня.

Из-за санкций в России в 2022 году возникли проблемы с поставками в РФ комплектующих и деталей для автомобилей, сборка которых была налажена в России. В итоге цены на автомобили начали расти, и россияне попытались покупать автомобили в других странах. Многих привлек рынок Казахстана, пишет Автовзгляд.

Но при ввозе автомобилей из Казахстана у владельцев возникли проблемы с растаможкой. В частности, многие жалуются на то, что теперь автовозы стоят на таможне неделями, хотя ранее их пропускали максимум за три дня.

По словам экспертов, это может быть тем, что теперь таможенники требуют привязку данных к VIN-номеру автомобиля. Были введены еще несколько дополнительных требований для документов, которые выдаются в Казахстане.

Комментируя ситуацию, автоэксперт Сергей Пиголкин говорит о том, что власти РФ мешают реализации параллельного импорта, хотя сами говорили о том, что он будет выходом из сложившейся ситуации.

Но сейчас правительство Казахстана не против поставок автомобилей, собранных в Казахстане, на территорию РФ, а вот ввести казахские автомобили через российскую таможню очень сложно. И это при том, что российские чиновники нередко не признают даже документов, выданных ООТС.

Если ситуация не исправится, то поток иномарок в РФ закроется не из-за санкций, а из-за действий российской таможни. И это будет огромной проблемой для российского рынка.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Таможня в России усложняет импорт иномарок из Казахстана в 2022 году

Сегодня, 12:14

Жителя Челябинска оштрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил России

Сегодня, 10:39

На Украине погиб десантник из Архангельской области

Вчера, 14:59

В приморском Уссурийске вывесили баннер с изображением карты России без Крыма

Вчера, 14:39

На Украине погиб уроженец Махачкалы, командир танкового батальона

Вчера, 09:39

В Хакасии увековечат память о Герое РФ, погибшем в ходе спецоперации

15-09-2022, 08:44

На территории Украины погиб член Молодежного парламента Севастополя Александр Черемёнов

13-09-2022, 16:09

В Екатеринбурге резервистов вызывают в военкоматы

13-09-2022, 09:09

В Севастополе простились с погибшим в СВО снайпером Кириллом Вытоптовым

12-09-2022, 18:24

Россия через три месяца может начать строительство второй пары средних разведывательных кораблей

12-09-2022, 09:29

Девочки, не переживайте: Пригожин успокоил Gulagu.net, на авторов которого написали заявление в Генпрокуратуру

10-09-2022, 17:11

Туристам РФ открыли новый авиаперелет в Таиланд

10-09-2022, 11:34

В Тюмени резервистов начали вызывать на военные сборы

8-09-2022, 14:04

В Орске мать и отец погибшего в Украине контрактника судятся из-за «гробовых»

7-09-2022, 15:09

В России увеличат объемы производства пассажирских самолетов

7-09-2022, 11:24

Книги в РФ подорожали из-за роста расходов издательств

6-09-2022, 16:39

NYT: Россия начала закупки ракет малой и средней дальности у Северной Кореи

6-09-2022, 12:34

Премьер Мишустин предложил вернуть на российские производства цеховых врачей

5-09-2022, 15:04

Политолог Матвейчев рассказал, как освобождение аэропорта Луганска предотвратило разрыв связей Донбасса с Россией

2-09-2022, 18:23

Российская колонна военной техники поразила крымчан

2-09-2022, 11:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

На Украине погиб уроженец Махачкалы, командир танкового батальона

На Украине погиб уроженец Махачкалы, командир танкового батальона

Вчера, 09:39

0

На Украине погиб уроженец Махачкалы, командир танкового батальона, майор Тхаро Абатаев. Его семье, проживающей в...

Подробнее
RusVesna сообщила, что ВС Азербайджана нанесли удар по приграничным позициям ФСБ России

RusVesna сообщила, что ВС Азербайджана нанесли удар по приграничным позициям ФСБ России

14-09-2022, 17:04

0

В ночь на 13 сентября под артиллерийский обстрел попал пункт дислокации пограничных сил ФСБ России в Гегаркунике. Как...

Подробнее
В РФ наметилось снижение зарплат айтишников

В РФ наметилось снижение зарплат айтишников

15-09-2022, 09:44

0

В России наметилась тенденция к снижению уровня зарплаты ИТ-специалистов. Об этом пишет РБК, отмечая, что эта динамика...

Подробнее
В Хакасии увековечат память о Герое РФ, погибшем в ходе спецоперации

В Хакасии увековечат память о Герое РФ, погибшем в ходе спецоперации

15-09-2022, 08:44

0

В Хакасии будет установлен памятник ефрейтору Аймиру Миягашеву. В пресс-службе главы Хакасии сообщили, что ранее Указом...

Подробнее
В приморском Уссурийске вывесили баннер с изображением карты России без Крыма

В приморском Уссурийске вывесили баннер с изображением карты России без Крыма

Вчера, 14:39

0

Жители Уссурийска Приморского края обратили внимание на баннер, вывешенный на центральной площади города. На нем была...

Подробнее
В Японии число жителей старше 100 лет впервые превысило 90 тысяч

В Японии число жителей старше 100 лет впервые превысило 90 тысяч

Вчера, 11:29

0

В Японии, которая уже давно считается страной долгожителей, число людей старше 100 лет впервые превысило 90 тысяч...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Германия передала Киеву еще четыре ЗСУ Gepard

Германия передала Киеву еще четыре ЗСУ Gepard

14-09-2022, 17:59

0

Германия передала Украине еще четыре зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard. Теперь общее количество самоходок...

Подробнее
На Украине погиб десантник из Архангельской области

На Украине погиб десантник из Архангельской области

Вчера, 14:59

0

11 сентября при проведении специальной военной операции в Украине погиб 35-летний десантник, уроженец Пинежского района...

Подробнее
EAD: Куда на территории РФ могут долететь ракеты и снаряды, поставленные США Украине

EAD: Куда на территории РФ могут долететь ракеты и снаряды, поставленные США Украине

Вчера, 16:44

0

Эксперты составили карту зон, куда может уже добивать Украина и какие территории окажутся под ударом, если ВСУ...

Подробнее
Желающих очень много: военкор Татарский о записи заключенных в ряды защитников Донбасса

Желающих очень много: военкор Татарский о записи заключенных в ряды защитников Донбасса

Вчера, 14:48

0

Заключенные российских исправительных учреждений стремятся воспользоваться выпавшим на их долю вторым шансом и массово...

Подробнее