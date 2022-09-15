Жителя Челябинска оштрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил России

На 38-летнего жителя Челябинска Советский районный суд наложил штраф в размере 48 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии. 7 сентября на мужчину был составлен административный протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ за акцию с плакатом. На плакате, с которым мужчина стоял возле администрации города, были надписи, дискредитирующие ВС России, рассказали в городском управлении МВД. Протокол составляли в отделе полиции, куда челябинец был доставлен для дальнейшего разбирательства.

Наказание по статье 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности) предусматривает наложение административного штрафа в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Должностные лица, нарушившие закон, обязаны заплатить от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, а юрлица — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. В минувшем месяце другого челябинца оштрафовали на 35 тысяч рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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