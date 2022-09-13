На Украине погиб десантник из Архангельской области

Сегодня, 14:59

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На Украине погиб десантник из Архангельской области
Фото из открытых источников

11 сентября при проведении специальной военной операции в Украине погиб 35-летний десантник, уроженец Пинежского района Архангельской области Григорий Ягодинов. 

В сообщении администрации Пинежского района отмечено: «Выражаем искренние соболезнования родителям, а также друзьям и близким Григория. Невосполнимая утрата. Вечная память героям!» 

Григорий родился и вырос в Новолавеле, там же окончил местную школу. Он прошел срочную службу в воздушно-десантных войсках в Пскове, после чего подписал контракт.

13 сентября в Архангельске проводили в последний путь двух военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга в ходе спецоперации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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