В приморском Уссурийске вывесили баннер с изображением карты России без Крыма

Армия Азербайджана пошла в наступление, но наткнулась на ответный удар ВС Армении
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Жители Уссурийска Приморского края обратили внимание на баннер, вывешенный на центральной площади города. На нем была изображена карта России без Крыма.
В пресс-службе Уссурийского городского округа на фоне возникшего общественного резонанса поспешили отчитаться, что скандальный баннер уже перепечатали.
«Официальный комментарий короткий: баннер уже перепечатан, виновные наказаны», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее стало известно о том, что в Думу внесен проект закона, которым предусматривается наказание за распространение карт или изображений, оспаривающих территориальную целостность РФ. Парламентарии предлагают за такой проступок штрафовать либо же оформлять арест на срок до 15 суток.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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