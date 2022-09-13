На Украине погиб уроженец Махачкалы, командир танкового батальона, майор Тхаро Абатаев. Его семье, проживающей в Улан-Удэ, передан орден Мужества, которым военнослужащий был награжден посмертно, сообщил 16 сентября на своей странице в соцсети «ВКонтакте» мэр Махачкалы Салман Дадаев.

О Тхаро Абатаеве известно, что после окончания школы он получил среднее специальное и высшее образование. После срочной службы в армии Абатаев окончил военное училище в Чите. В спецоперации на территории Украины Абатаев участвовал вместе с танковым батальоном. У погибшего остались жена и две дочери.

Как стало известно, на территории на Украины погибли 223 уроженца Дагестана с начала спецоперации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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