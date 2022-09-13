В Хакасии увековечат память о Герое РФ, погибшем в ходе спецоперации

Сегодня, 08:44

0

Image 16+
В Хакасии увековечат память о Герое РФ, погибшем в ходе спецоперации
Фото из открытых источников

В Хакасии будет установлен памятник ефрейтору Аймиру Миягашеву.

В пресс-службе главы Хакасии сообщили, что ранее Указом Президента России Владимира Путина Аймиру Миягашеву было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Он служил по контракту и был на должности старшего радиста-разведчика группы корреспонденткой связи.

27 мая 2022 года 26-летний Аймир Миягишев погиб в боях на территории Украины. Он закрыл телом ручную гранату в боях за одно из сел Изюмского района Харьковской области. В последствие ВС РФ вышли с этих территорий, перегруппировавшись для выполнения задач на Донбассе, о чем сообщило Минобороны России.

По поручению Главы Хакасии, память о Герое России будет увековечена в бронзе. Это было решено в ходе рабочей встречи руководителя региона с директором Департамента по взаимодействию с регионами Российского Военно-исторического общества.

Отметим, Минобороны РФ не сообщает о потерях ВС РФ в ходе боев на территории Украины за более чем полгода «военной спецоперации». Ведомство 25 марта, спустя месяц конфликта, сообщило, что погибли свыше 1,3 тыс. российских военнослужащих. После этого данные о потерях не обновлялись.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

На территории Украины погиб член Молодежного парламента Севастополя Александр Черемёнов

13-09-2022, 16:09

В Екатеринбурге резервистов вызывают в военкоматы

13-09-2022, 09:09

В Севастополе простились с погибшим в СВО снайпером Кириллом Вытоптовым

12-09-2022, 18:24

Россия через три месяца может начать строительство второй пары средних разведывательных кораблей

12-09-2022, 09:29

Девочки, не переживайте: Пригожин успокоил Gulagu.net, на авторов которого написали заявление в Генпрокуратуру

10-09-2022, 17:11

Туристам РФ открыли новый авиаперелет в Таиланд

10-09-2022, 11:34

В Тюмени резервистов начали вызывать на военные сборы

8-09-2022, 14:04

В Орске мать и отец погибшего в Украине контрактника судятся из-за «гробовых»

7-09-2022, 15:09

В России увеличат объемы производства пассажирских самолетов

7-09-2022, 11:24

Книги в РФ подорожали из-за роста расходов издательств

6-09-2022, 16:39

NYT: Россия начала закупки ракет малой и средней дальности у Северной Кореи

6-09-2022, 12:34

Премьер Мишустин предложил вернуть на российские производства цеховых врачей

5-09-2022, 15:04

Политолог Матвейчев рассказал, как освобождение аэропорта Луганска предотвратило разрыв связей Донбасса с Россией

2-09-2022, 18:23

Российская колонна военной техники поразила крымчан

2-09-2022, 11:19

«Нас встречали всем городом»: боец «ЧВК Вагнера» рассказал о победе в битве за Луганский аэропорт

1-09-2022, 21:30

В Ростове бывшего военного объявили в розыск после его отъезда добровольцем на Украину

31-08-2022, 14:49

Более трети россиян не откладывают деньги

29-08-2022, 22:39

В Поморье создан учебный центр для подготовки к военной службе

29-08-2022, 11:04

Эксперты рассказали, что будет с рублем в сентябре

28-08-2022, 16:44

Сбербанк сообщил о неожиданном изменении с 1 сентября для всех, у кого есть пластиковая карта

27-08-2022, 12:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В Екатеринбурге резервистов вызывают в военкоматы

В Екатеринбурге резервистов вызывают в военкоматы

13-09-2022, 09:09

0

В Екатеринбурге объявили призыв на военные сборы. Резервистов вызывают в военкомат, где им вручают повестки, а также...

Подробнее
CSM: Соединенные Штаты удивились, чем граждане России заменили поездки за границу

CSM: Соединенные Штаты удивились, чем граждане России заменили поездки за границу

12-09-2022, 12:19

0

В России из-за санкций начал развиваться внутренний туризм. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на CSM. Из-за...

Подробнее
В Севастополе простились с погибшим в СВО снайпером Кириллом Вытоптовым

В Севастополе простились с погибшим в СВО снайпером Кириллом Вытоптовым

12-09-2022, 18:24

0

Сегодня в городе Севастополе люди пришли проводить в последний путь Кирилла Вытоптова. Военнослужащий служил в...

Подробнее
Россия через три месяца может начать строительство второй пары средних разведывательных кораблей

Россия через три месяца может начать строительство второй пары средних разведывательных кораблей

12-09-2022, 09:29

0

Россия через три месяца может начать строительство второй пары средних разведывательных кораблей (СРК) нового проекта...

Подробнее
Forbes: Европа шагает к глубокой рецессии

Forbes: Европа шагает к глубокой рецессии

13-09-2022, 08:44

0

Издание Forbes опубликовало статью обозревателя Кеннета Рапозы, в которой отмечается, что из-за повышения цен на газ, а...

Подробнее
На территории Украины погиб член Молодежного парламента Севастополя Александр Черемёнов

На территории Украины погиб член Молодежного парламента Севастополя Александр Черемёнов

13-09-2022, 16:09

0

Участвуя в ходе специальной военной операции на территории Украины, погиб член Молодежного парламента Севастополя...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Le Monde: На фоне спецоперации Аляска вновь стала форпостом США против РФ

Le Monde: На фоне спецоперации Аляска вновь стала форпостом США против РФ

13-09-2022, 11:09

0

На фоне спецоперации, которую проводят ВС РФ на территории Украины, отношения между Россией и США обострились с новой...

Подробнее
Bloomberg: ближайшие три месяца станут решающими для вооруженного конфликта в Украине

Bloomberg: ближайшие три месяца станут решающими для вооруженного конфликта в Украине

13-09-2022, 14:19

0

Три месяца, которые остались до наступления зимы, для российско-украинского вооруженного конфликта могут стать...

Подробнее
Армия Азербайджана пошла в наступление, но наткнулась на ответный удар ВС Армении

Армия Азербайджана пошла в наступление, но наткнулась на ответный удар ВС Армении

13-09-2022, 18:09

0

В интернете появился ролик, на котором, предположительно, заснят момент наступления ВС Азербайджана на позиции...

Подробнее
В спецоперации на Украине погиб ярославец Максим Круглов

В спецоперации на Украине погиб ярославец Максим Круглов

12-09-2022, 13:09

0

На Украине при выполнении спецоперации погиб 29-летний житель Ярославля Максим Круглов, о чем стало известно сегодня,...

Подробнее