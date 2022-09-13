В Хакасии увековечат память о Герое РФ, погибшем в ходе спецоперации

В Хакасии будет установлен памятник ефрейтору Аймиру Миягашеву.

В пресс-службе главы Хакасии сообщили, что ранее Указом Президента России Владимира Путина Аймиру Миягашеву было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Он служил по контракту и был на должности старшего радиста-разведчика группы корреспонденткой связи.

27 мая 2022 года 26-летний Аймир Миягишев погиб в боях на территории Украины. Он закрыл телом ручную гранату в боях за одно из сел Изюмского района Харьковской области. В последствие ВС РФ вышли с этих территорий, перегруппировавшись для выполнения задач на Донбассе, о чем сообщило Минобороны России.

По поручению Главы Хакасии, память о Герое России будет увековечена в бронзе. Это было решено в ходе рабочей встречи руководителя региона с директором Департамента по взаимодействию с регионами Российского Военно-исторического общества.

Отметим, Минобороны РФ не сообщает о потерях ВС РФ в ходе боев на территории Украины за более чем полгода «военной спецоперации». Ведомство 25 марта, спустя месяц конфликта, сообщило, что погибли свыше 1,3 тыс. российских военнослужащих. После этого данные о потерях не обновлялись.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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