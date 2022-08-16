Суд по ликвидации «Сохнута» в России отложен на месяц

Сегодня, 10:59

0

Image 16+
Суд по ликвидации «Сохнута» в России отложен на месяц
Фото из открытых источников

Суд, который рассматривает иск о ликвидации еврейского агентства «Сохнут» в России, перенесен на месяц. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», корреспондент которой побывал в зале судебных заседаний.

Согласно предоставленной источником информации, представитель агентства «Сохнут» просил суд о двухмесячной примирительной процедуре. Однако в этом было отказано из-за выраженного Минюстом России возражения.

Корреспондент газеты пояснил, что перенос судебного слушания состоялся после того, как еврейское агентство подало свое второе ходатайство, аргументировав его необходимостью «сформировать позицию по новым письменным доказательствам».

Ранее уже говорилось, что в случае ликвидации занимающегося репатриацией в Израиле и помощью репатриантам международного агентства «Сохнут» в России, отношения между Москвой и Израилем могут заметно осложниться.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Росфинмониторинг предложил ограничить переводы без открытия счета в 60 тысяч рублей

16-08-2022, 15:54

Минобороны России назвало взрывы под Джанкоем диверсией

16-08-2022, 13:39

Экономисты считают, что РФ не сможет отказаться от доллара

15-08-2022, 19:34

Миколог Вишневский назвал лучшие места для сбора грибов в Подмосковье

12-08-2022, 11:34

Юрист РФ объяснил, что делать после столкновения с самокатчиком

12-08-2022, 07:29

Бен Уоллес: аэродром ВКС из РФ в Крыму является целью для ВСУ

11-08-2022, 10:14

Россияне получат дополнительные 1 300 рублей на карту

10-08-2022, 16:39

В ISW допустили, что ВСУ могли обстрелять аэродром в Крыму ракетами «Нептун»

10-08-2022, 14:44

Всех, кто получает пенсию на карту «Мир», ждет новый подарок в августе

8-08-2022, 16:09

Российские истребители Су-35 получили уникальные дальнобойные ракеты

7-08-2022, 11:44

Google из-за санкций заблокировал YouTube-канал «Ростеха»

7-08-2022, 10:29

Эксперты РФ назвали отрасли с самым большим потенциалом сокращения сотрудников

6-08-2022, 16:29

На Украине погиб 22-летний житель Краснотуранска из Красноярского края

4-08-2022, 12:14

Жителя Казани обвинили в дискредитации армии из-за цитаты Джона Леннона

2-08-2022, 08:34

Мошенники в России начали использовать для автоподстав праворульные автомашины

1-08-2022, 19:29

Цены на недвижимость в РФ взлетели так, что выше уже некуда!

31-07-2022, 19:54

Экономисты сообщили гражданам РФ, что будет с курсом рубля и доллара с 1 августа 2022 года

30-07-2022, 18:39

С 1 августа пенсионерам РФ вернут то, что у них забрали

29-07-2022, 14:04

Киностудия «Ленфильм» заявила о невозможности импортозамещения в кинопроизводстве

27-07-2022, 16:19

«Реноватор» Нисанов наносит урон аутентичности Москвы

26-07-2022, 10:38

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Деструктивная бездеятельность Александра Беглова в руководстве «Алмаз-Антей» отбросила назад оборонные разработки 

Деструктивная бездеятельность Александра Беглова в руководстве «Алмаз-Антей» отбросила назад оборонные разработки 

16-08-2022, 20:01

0

Оборонный комплекс С-500 «Прометей» начал выпускаться серийно только в апреле 2022 года, хотя по планам должен был...

Подробнее
Неизвестные напали на активиста во время пикета против сноса флигелей особняка княгини Салтыковой

Неизвестные напали на активиста во время пикета против сноса флигелей особняка княгини Салтыковой

16-08-2022, 16:30

0

Недовольные сносом флигелей особняка княгини Салтыковой собрались на пикет, чтобы противостоять процессу. Мероприятие...

Подробнее
В Джанкойском районе Крыма прекратились разрывы боеприпасов

В Джанкойском районе Крыма прекратились разрывы боеприпасов

17-08-2022, 11:49

0

Глава администрации Джанкойского района Крыма Инна Федоренко проинформировала о том, что на складе военного назначения...

Подробнее
В направлении Крыма идет многокилометровая колонна военной техники

В направлении Крыма идет многокилометровая колонна военной техники

Вчера, 10:24

0

Очевидцы сообщают об огромной колонне военной техники, направляющейся по Керченскому мосту в Крым. Как стало известно...

Подробнее
Минобороны России назвало взрывы под Джанкоем диверсией

Минобороны России назвало взрывы под Джанкоем диверсией

16-08-2022, 13:39

0

Министерство обороны России официально признало, что причиной взрывов на военном объекте под Джанкоем в Крыму является...

Подробнее
«ВЗГЛЯД»: Британия ищет бреши в «российской обороне Арктики»

«ВЗГЛЯД»: Британия ищет бреши в «российской обороне Арктики»

Вчера, 11:44

0

Великобритания ищет бреши в российской обороне Арктики. Об этом пишет издание «Взгляд». Автор публикации отмечает...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Из-за детонации боеприпасов в Крыму эвакуированы 2 000 человек

Из-за детонации боеприпасов в Крыму эвакуированы 2 000 человек

16-08-2022, 11:54

0

В Джанкойском районе Крыма в связи с детонацией боеприпасов начали эвакуировать местных жителей. Об этом со ссылкой на...

Подробнее
Росфинмониторинг предложил ограничить переводы без открытия счета в 60 тысяч рублей

Росфинмониторинг предложил ограничить переводы без открытия счета в 60 тысяч рублей

16-08-2022, 15:54

0

В России могут ужесточить правила движения денег через системы переводов без открытия счета. Росфинмониторинг...

Подробнее
Эксперт объяснил возврат ЕС и США к торговле российскими облигациями

Эксперт объяснил возврат ЕС и США к торговле российскими облигациями

Вчера, 18:34

0

«Санкции Запада не дали желаемого результата, поэтому Европейские страны все чаще будут вести торговлю с Россией в...

Подробнее
Министр обороны Украины Резников: Ни одна HIMARS не уничтожена

Министр обороны Украины Резников: Ни одна HIMARS не уничтожена

17-08-2022, 13:34

0

Министр обороны Украины Алексей Резников в одном из своих интервью заявил о том, что в ходе боевых действий ни одна из...

Подробнее