Суд по ликвидации «Сохнута» в России отложен на месяц

Суд, который рассматривает иск о ликвидации еврейского агентства «Сохнут» в России, перенесен на месяц. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», корреспондент которой побывал в зале судебных заседаний.

Согласно предоставленной источником информации, представитель агентства «Сохнут» просил суд о двухмесячной примирительной процедуре. Однако в этом было отказано из-за выраженного Минюстом России возражения.

Корреспондент газеты пояснил, что перенос судебного слушания состоялся после того, как еврейское агентство подало свое второе ходатайство, аргументировав его необходимостью «сформировать позицию по новым письменным доказательствам».

Ранее уже говорилось, что в случае ликвидации занимающегося репатриацией в Израиле и помощью репатриантам международного агентства «Сохнут» в России, отношения между Москвой и Израилем могут заметно осложниться.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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