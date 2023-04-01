Жители Кандалакши заметили в городе наклейки ЧВК «Вагнер»

В общественных местах города Кандалакша Мурманской области стали появляться наклейки с эмблемой ЧВК «Вагнер» и контактными номерами организации.

Стикеры можно увидеть на остановках, дорожных знаках, фасадах и стеклах зданий, пишет паблик «Вестник Мурманска». На каждой наклейке есть контактные данные компании, по которым можно связаться с представителями «Оркестра» для консультации по вопросам сотрудничества.

Недавно в Заполярье прибыли мобильные пункты ЧВК «Вагнер». Представители компании готовы побеседовать со всеми желающими пополнить ряды формирования. Известно, что подобные центры посетят около 40 тысяч населенных пунктов России, предоставив возможность потенциальным новобранцам из глубинки отправиться на защиту Родины.

Известно, что компания предлагает соискателям зарплату 240 тысяч рублей, а также премии, современную экипировку и страхование жизни и здоровья.

Сейчас бойцы ЧВК «Вагнер» успешно выполняют задачи в зоне СВО, недавно они установили российский флаг на здании городской администрации Бахмута. Таким образом город юридически перешел под контроль подразделения, однако в западных кварталах продолжаются бои с противником.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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