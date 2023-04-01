Жители Кандалакши заметили в городе наклейки ЧВК «Вагнер»

«ТурПром»: Грузия решила переманить туристов из России у Турции с помощью All Inclusive
В Грузии будут вводить систему All Inclusive, чтобы увеличить поток туристов из России. Об этом рассказывают...Подробнее
В общественных местах города Кандалакша Мурманской области стали появляться наклейки с эмблемой ЧВК «Вагнер» и контактными номерами организации.
Стикеры можно увидеть на остановках, дорожных знаках, фасадах и стеклах зданий, пишет паблик «Вестник Мурманска». На каждой наклейке есть контактные данные компании, по которым можно связаться с представителями «Оркестра» для консультации по вопросам сотрудничества.
Недавно в Заполярье прибыли мобильные пункты ЧВК «Вагнер». Представители компании готовы побеседовать со всеми желающими пополнить ряды формирования. Известно, что подобные центры посетят около 40 тысяч населенных пунктов России, предоставив возможность потенциальным новобранцам из глубинки отправиться на защиту Родины.
Известно, что компания предлагает соискателям зарплату 240 тысяч рублей, а также премии, современную экипировку и страхование жизни и здоровья.
Сейчас бойцы ЧВК «Вагнер» успешно выполняют задачи в зоне СВО, недавно они установили российский флаг на здании городской администрации Бахмута. Таким образом город юридически перешел под контроль подразделения, однако в западных кварталах продолжаются бои с противником.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В Грузии будут вводить систему All Inclusive, чтобы увеличить поток туристов из России. Об этом рассказывают...Подробнее
Вакцинированные от ковида умирают чаще невакцинированных, и эта тенденция только растет. Об этом сообщает издание...Подробнее
Агитация для желающий вступить в ЧВК «Вагнер» должна быть в каждом уголке страны. Об этом у себя в Telegram-канале...Подробнее
Многие инфицированные коронавирусом имеют проблемы с микроциркуляцией крови, особенно те, у кого болезнь протекает в...Подробнее
Старый Свет будет вынужден прилагать больше усилий для обеспечения собственной безопасности, если следующий хозяин...Подробнее
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что два флага были водружены на администрации Бахмута (Артемовска)....Подробнее
Бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа могут арестовать четвертого апреля текущего года. Данная информация...Подробнее
Стало известно, как в Черногории будут бороться с туристами в купальниках. Об этом сообщает издание «Турпром», ссылаясь...Подробнее
С жуткой находкой столкнулись в штате США Флорида. Там в пасти аллигатора нашли останки маленького мальчика, который...Подробнее
В пресс-службе казахстанского Министерства по вопросам энергетики сообщили о завершении официального визита экспертов...Подробнее
Комментировать