Минобороны России назвало взрывы под Джанкоем диверсией

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Министерство обороны России официально признало, что причиной взрывов на военном объекте под Джанкоем в Крыму является диверсия. Ранее сообщалось о пожаре с последующей детонацией боеприпасов.
«Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункта Джанкой», - сказано в официальном Телеграм-канале ведомства.
Сообщается также о том, что в результате данной диверсии ущерб нанесен ряду объектов, в том числе ЛЭП, электростанции и железнодорожному полотну. Серьезно пострадавших в результате инцидента, заверили в МО, нет.
Организовали ли данную диверсию ВСУ, в министерстве не уточнили.
Взрывы на военном объекте в селе Майское Джанкойского района Крыма начали греметь после 06.15 утра вторника, 16 августа. Из-за взрывов и детонации боеприпасов местными властями была проведена эвакуация более 2 тысяч жителей близлежащих населенных пунктов.
Властями полуострова также было решено сократить маршрут поездов, следующих на территорию Крыма с материковой части России, пишет Лента.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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