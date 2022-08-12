Минобороны России назвало взрывы под Джанкоем диверсией

Сегодня, 13:39

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Минобороны России назвало взрывы под Джанкоем диверсией
Фото из открытых источников

Министерство обороны России официально признало, что причиной взрывов на военном объекте под Джанкоем в Крыму является диверсия. Ранее сообщалось о пожаре с последующей детонацией боеприпасов.

«Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункта Джанкой», - сказано в официальном Телеграм-канале ведомства.

Сообщается также о том, что в результате данной диверсии ущерб нанесен ряду объектов, в том числе ЛЭП, электростанции и железнодорожному полотну. Серьезно пострадавших в результате инцидента, заверили в МО, нет.

Организовали ли данную диверсию ВСУ, в министерстве не уточнили.

Взрывы на военном объекте в селе Майское Джанкойского района Крыма начали греметь после 06.15 утра вторника, 16 августа.  Из-за взрывов и детонации боеприпасов местными властями была проведена эвакуация более 2 тысяч жителей близлежащих населенных пунктов.

Властями полуострова также было решено сократить маршрут поездов, следующих на территорию Крыма с материковой части России, пишет Лента.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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