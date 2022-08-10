Миколог Вишневский назвал лучшие места для сбора грибов в Подмосковье

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Если вторая половина августа ознаменуется хотя бы несколькими дождливыми днями, вначале осени в Подмосковье наступит богатая грибная пора. Об этом заявил миколог Михаил Вишневский.
Сейчас, по его словам, с осадками проблема, в лесах довольно сухо. По этой причине грибникам надо ноги обить, чтоб хотя бы опята и подберезовики найти. Впрочем, миколог считает, что еще не все потеряно. Если грянут дожди, то и летние грибы подоспеют.
«Собирать грибы, запоздавшие к лету, можно будет только после сильных ливней, которые должны нагрянуть в столичный регион в последний летний месяц. От такого дождя следует отсчитать 2-3 недели, и потом уже можно идти за грибами в лес», — поведал Михаил Вишневский в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».
Сейчас же в лесах столичного региона можно собирать белые лисички, конечно, при условии, что грибник знает, где их искать. Эти грибы сейчас можно отыскать в окрестностях Приокско-террасного заповедника в Серпухове и звенигородских лесах.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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