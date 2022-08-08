Бен Уоллес: аэродром ВКС из РФ в Крыму является целью для ВСУ

В Сети появились фото из Попасной с Пригожиным и «ЧВК Вагнера»
Военный корреспондент Сергей Среда разместил в своем Telegram-канале снимки, сделанные в освобожденной Попасной. На них...Подробнее
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о том, что авиабаза ВКС РФ в Крыму является «законной целью» для ВСУ.
Так он прокомментировал в интервью телеканалу ВВС события, произошедшие 9 августа на военном аэродроме в Новофедоровке, пишет «МК». Там произошел сильный пожар, а также была детонация авиационных боеприпасов. В результате этого пострадала гражданская инфраструктура, а также погиб 58-летний местный житель.
В Минобороны РФ заявили о том, произошла детонация авиационных боеприпасов на аэродроме Саки, что и стало причиной взрывов. В ведомстве добавили, что причиной произошедшего могло стать несоблюдение требований пожарной безопасности.
Уоллес уверен, что произошедшее на базе в Новофедоровке, это «точно не окурок». Он добавил, что пока Британия не знает точных причин взрывов, но объяснения РФ «не считает правдоподобными». При этом он не считает вероятным удар ВСУ оружием, которое Украине поставляет Запад.
В западных СМИ пишут о том, что к взрыву в Новофедоровке причастны спецназовцы ВСУ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Военный корреспондент Сергей Среда разместил в своем Telegram-канале снимки, сделанные в освобожденной Попасной. На них...Подробнее
Бизнесмен Евгений Пригожин иронично прокомментировал законопроект, предполагающий штрафы для владельцев животных,...Подробнее
В рамках Генплана по развитию Петербурга до 2050 года город должен получить 89 станций метро. Однако системные проблемы...Подробнее
Российских пенсионеров, которые получают выплаты на банковские карты национальной платежной системы «Мир», ждет новый...Подробнее
Курирующий работу Комитета по градостроительству и архитектуре Смольного вице-губернатор Петербурга Николай Линченко...Подробнее
Редактор издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что США не готовы к военному противостоянию с Китаем. По...Подробнее
Правоохранители Невского района Северной столицы провели рейд по многоквартирным домам на вверенной им территории....Подробнее
В Хорошевском районе Москвы завершено расследование уголовного дела по фактам мошенничества при сдаче квартир....Подробнее
В Выборгском районе Санкт-Петербурга накануне примерно в половине пятого дня произошло дорожно-транспортное...Подробнее
Аналитики американского Института изучения войны (ISW) озвучили свою версию инцидента на аэродроме «Саки» на территории...Подробнее
Комментировать