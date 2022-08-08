Бен Уоллес: аэродром ВКС из РФ в Крыму является целью для ВСУ

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о том, что авиабаза ВКС РФ в Крыму является «законной целью» для ВСУ.

Так он прокомментировал в интервью телеканалу ВВС события, произошедшие 9 августа на военном аэродроме в Новофедоровке, пишет «МК». Там произошел сильный пожар, а также была детонация авиационных боеприпасов. В результате этого пострадала гражданская инфраструктура, а также погиб 58-летний местный житель.

В Минобороны РФ заявили о том, произошла детонация авиационных боеприпасов на аэродроме Саки, что и стало причиной взрывов. В ведомстве добавили, что причиной произошедшего могло стать несоблюдение требований пожарной безопасности.

Уоллес уверен, что произошедшее на базе в Новофедоровке, это «точно не окурок». Он добавил, что пока Британия не знает точных причин взрывов, но объяснения РФ «не считает правдоподобными». При этом он не считает вероятным удар ВСУ оружием, которое Украине поставляет Запад.

В западных СМИ пишут о том, что к взрыву в Новофедоровке причастны спецназовцы ВСУ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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