В ISW допустили, что ВСУ могли обстрелять аэродром в Крыму ракетами «Нептун»

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Аналитики американского Института изучения войны (ISW) озвучили свою версию инцидента на аэродроме «Саки» на территории Крыма от 9 августа сего года.
В своем свежем отчете они указывают, что к настоящему моменту у них отсутствуют доказательства того, что именно ВСУ ударили ракетами по авиабазе. Но, подчеркивается, теоретически украинская армия могла организовать ракетный обстрел аэродрома «Саки».
В распоряжении ВСУ имеются противокорабельные ракеты «Нептун» собственного производства. Их дальности хватает для то, чтобы достать до Крыма. Украина, допускают в ISW, могла использовать «Нептуны», предварительно модифицировав их под поражение наземных объектов.
Ранее американская газета The New York Times заявила, что для ударов по российской авиабазе в Крыму, который в мире все еще продолжают считать территорией Украины и результаты референдума от 2014 года не признают, мог быть использован экспериментальный ОТРК украинского производства. Речь, в частности, об оперативно-тактическом комплексе «Гром». Утверждается, что дальность экспортного варианта - до 280 километров, но для ВСУ она может быть увеличена до 450-500 километров.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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