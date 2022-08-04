Российские истребители Су-35 получили уникальные дальнобойные ракеты

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Российские истребители Су-35 вооружат новейшими авиационными ракетами, что позволит поражать цели на расстоянии до 300 километров. Уникальные боеприпасы расширяют возможности российских боевых самолетов, которые смогут уничтожать летательные аппараты противника еще до того, как их радары смогут обнаружить свою цель.
Как пишет издание «Sina», вооруженные такими снарядами истребители Су-35 превращаются в смертоносное оружие, в связи с чем американские технологии теперь кажутся отсталыми. Благодаря ракетам Р-37М самолеты ВКС РФ получат превосходство в воздухе, пишет «Sina».
Издание также упоминает, что ракета класса «воздух-воздух» AIM-120C, которую получила американская армия, обладает самыми мощными характеристиками и наибольшей дальностью полета. Однако ее дальность составляет всего сто километров, поэтому в этом плане США отстают от России.
В Египте проявляют к ракете Р-37М большой интерес, пишет «Defense Arabia». Также в Каире пожалеют, что так и не приобрели у России истребители, которые дали бы ВВС страны превосходство даже над израильскими самолетами.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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