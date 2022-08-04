Google из-за санкций заблокировал YouTube-канал «Ростеха»

Сегодня, 10:29

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Google из-за санкций заблокировал YouTube-канал «Ростеха»
Фото из открытых источников

Google прислал «Ростеху» уведомление о блокировке его YouTube-канала по причине введенных Западом санкций. В этой связи государственная корпорация будет вынуждена размещать свой контент на альтернативной площадке - RuTube.

На YouTube-канале «Ростеха» зрители могли почерпнуть сведения о российских разработках и новейшей технике, а также об инженерах. Контент пользовался определенной популярностью. Число подписчиков канала достигло 45 тысяч.

«Сегодня Google уведомил о блокировке YouTube-канала Ростеха в связи с санкциями», — проинформировали в «Ростехе».

Отмечается, что в государственной корпорации допускали, что такое может случиться, поэтому все видео были заранее перенесены на RuTube - речь идет о 230 роликах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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