На Украине погиб 22-летний житель Краснотуранска из Красноярского края

18 июля в ходе спецоперации на Украине погиб уроженец села Краснотуранск Красноярского края 22-летний Дмитрий Бортновский. Гибель военнослужащего подтвердили в администрации Краснотуранского района. Информации о том, при каких обстоятельствах он погиб, нет. Жители района простились с земляком 31 июля на траурной церемонии, которая проходила в краснотуранском Доме культуры.

Известно, что после окончания школы Дмитрий Бортновский поступил в Минусинский сельскохозяйственный колледж. Затем он стал работать в Федеральной службе охраны России. Бабушка Дмитрия работала в местной библиотеке. Никаких других подробностей о погибшем нет. Бортновский стал уже 80-м жителем региона, который погиб при выполнении спецоперации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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