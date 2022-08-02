На Украине погиб 22-летний житель Краснотуранска из Красноярского края

«Очень мало информации для граждан» - мундеп Дмитриева раскритиковала подготовку к слушаниям по Генплану
Слушания по новому Генеральному плану Петербурга пройдут с 4 по 10 августа в онлайн-формате. Однако Смольный не...Подробнее
18 июля в ходе спецоперации на Украине погиб уроженец села Краснотуранск Красноярского края 22-летний Дмитрий Бортновский. Гибель военнослужащего подтвердили в администрации Краснотуранского района. Информации о том, при каких обстоятельствах он погиб, нет. Жители района простились с земляком 31 июля на траурной церемонии, которая проходила в краснотуранском Доме культуры.
Известно, что после окончания школы Дмитрий Бортновский поступил в Минусинский сельскохозяйственный колледж. Затем он стал работать в Федеральной службе охраны России. Бабушка Дмитрия работала в местной библиотеке. Никаких других подробностей о погибшем нет. Бортновский стал уже 80-м жителем региона, который погиб при выполнении спецоперации.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Слушания по новому Генеральному плану Петербурга пройдут с 4 по 10 августа в онлайн-формате. Однако Смольный не...Подробнее
В Петербурге продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Ежедневно в городе выявляют более полутора...Подробнее
Аферисты, занимающиеся обманом водителей, стали использовать для своих трюков автомобили с правым рулем. Как рассказали...Подробнее
На жителя Казани, преподавателя музыки, завели административное дело о дискредитации российской армии (ч. 1, ст. 20.3.3...Подробнее
Китай может начать боевые действия, если Запад атакует его первым. Об этом пишет Global Times, отмечая, что...Подробнее
На российском рынке недвижимости - кризис. Цены на квартиры существенно выросли, а деньги на их покупку, как пишет...Подробнее
Зависимость РФ от импорта газового оборудования нереально высокая и находится на уровне 90%. Объясняется это тем, что в...Подробнее
Экономист Михаил Беляев заявил о том, что россиянам в условиях санкций, введенных за специальную военную операцию...Подробнее
Азиатские средства массовой информации сообщают о военном инциденте над водами Тайваньского пролива. Убедившись, что...Подробнее
Платежеспособный спрос станет ключевым фактором среди тех, которые оказывают непосредственное влияние на дальнейший...Подробнее
Комментировать