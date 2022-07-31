Жителя Казани обвинили в дискредитации армии из-за цитаты Джона Леннона

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На жителя Казани, преподавателя музыки, завели административное дело о дискредитации российской армии (ч. 1, ст. 20.3.3 КоАП РФ). Вахитовский райсуд оштрафовал мужчину на 15 тысяч рублей за надпись на его куртке. Эта надпись является цитатой из песни лидера британской группы The Beatles Джона Леннона, которая, как решил суд, подрывает авторитет ВС России.
О какой именно фразе идет речь - неизвестно.
По словам преподавателя музыки, надпись он нанес еще в феврале прошлого года. Вину свою мужчина не признал. Как заявили в суде, житель Казани своей надписью совершил противоправные действия, направленные на подрыв доверия к ВС РФ. Суд обязал мужчину выплатить сумму штрафа в течение 60 дней после вступления приговора в силу.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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