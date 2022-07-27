Киностудия «Ленфильм» заявила о невозможности импортозамещения в кинопроизводстве

Киностудия «Ленфильм» не может в современных реалиях использовать отечественное оборудование в процессе кинопроизводства, поскольку оно попросту отсутствует. Об этом пишет агентство РБК.

В условиях отсутствия эквивалентного по техническим характеристикам и свойствам отечественного оборудования для съемок и сведения кинофильмов, «склейки» звука с видеорядом «Ленфильм» не в состоянии выполнить поручение российского президента о «поэтапном замещении закупки иностранной продукции...».

Федор Щербаков, гендиректор киностудии, рассказал журналистам, что в «Ленфильме» тщательно мониторят рынок на предмет появления на нем российских аналогов оборудования, используемого в кинопроизводстве.

Пока студия располагает достаточным количеством импортной техники и зарубежным программным оборудованием, на которых и строится весь съемочный процесс.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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