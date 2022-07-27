Киностудия «Ленфильм» заявила о невозможности импортозамещения в кинопроизводстве

27-07-2022, 16:19

0

Image 16+
Киностудия «Ленфильм» заявила о невозможности импортозамещения в кинопроизводстве
Фото из открытых источников

Киностудия «Ленфильм» не может в современных реалиях использовать отечественное оборудование в процессе кинопроизводства, поскольку оно попросту отсутствует. Об этом пишет агентство РБК.

В условиях отсутствия эквивалентного по техническим характеристикам и свойствам отечественного оборудования для съемок и сведения кинофильмов, «склейки» звука с видеорядом «Ленфильм» не в состоянии выполнить поручение российского президента о «поэтапном замещении закупки иностранной продукции...».

Федор Щербаков, гендиректор киностудии, рассказал журналистам, что в «Ленфильме» тщательно мониторят рынок на предмет появления на нем российских аналогов оборудования, используемого в кинопроизводстве.

Пока студия располагает достаточным количеством импортной техники и зарубежным программным оборудованием, на которых и строится весь съемочный процесс.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

С 1 августа пенсионерам РФ вернут то, что у них забрали

Вчера, 14:04

Киностудия «Ленфильм» заявила о невозможности импортозамещения в кинопроизводстве

27-07-2022, 16:19

«Реноватор» Нисанов наносит урон аутентичности Москвы

26-07-2022, 10:38

Коротченко рассказал, как РФ может ответить на очередные недружественные действия Финляндии

26-07-2022, 10:34

Вернут ли масочный режим в РФ?

25-07-2022, 11:34

Семья погибшей во время обстрела Журавлевки женщины не может получить обещанные выплаты

23-07-2022, 10:39

В Ленобласти стоимость подключения к электросетям существенно увеличивается вслед за Петербургом

22-07-2022, 12:14

Курганцам предлагают поехать воевать на Украину за 300 тысяч

21-07-2022, 11:24

Денис Мантуров заявил об увеличении производства новейших беспилотников в России

15-07-2022, 13:49

На Украине погиб 19-летний выпускник тюменского вуза

13-07-2022, 11:44

Двое военнослужащих из Мурманской области погибли в ходе спецоперации на Украине

12-07-2022, 10:19

Онкобольные из РФ просят Bristol-Myers Squibb не уничтожать противораковые препараты

11-07-2022, 15:09

Экономист прогнозирует возвращение курса доллара на уровень 50 рублей

10-07-2022, 18:54

Отдых на Кавказе может заменить европейские курорты

5-07-2022, 15:39

Пенсионеров России призвали оформить разовую выплату в июле

5-07-2022, 11:54

Нужды государства: историк Евглевский призвал казаков вернуть себе былую славу

1-07-2022, 12:23

Пенсионерам в РФ рассказали, получат ли они разовую выплату в размере 10 000 рублей

24-06-2022, 19:54

Бизнесмен Пригожин назвал «криворожими расследованиями» материалы «Фонтанки»

22-06-2022, 20:31

Стоимость отпускной аптечки в РФ увеличилась в 1,5 раза

20-06-2022, 15:44

Пермскую правозащитницу Оксану Асауленко третий раз оштрафовали за дискредитацию армии РФ

15-06-2022, 15:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Более 15 «бирюзовых» автобусов попали в аварии за две недели третьего этапа транспортной реформы в Петербурге

Более 15 «бирюзовых» автобусов попали в аварии за две недели третьего этапа транспортной реформы в Петербурге

27-07-2022, 10:22

0

Новые автобусы, вышедшие на улицы Петербурга в рамках переехода на новую модель транспортного обслуживания (НМТО),...

Подробнее
Петербуржцев не предупредили о перекрытии ряда улиц в день репетиции военно-морского парада

Петербуржцев не предупредили о перекрытии ряда улиц в день репетиции военно-морского парада

28-07-2022, 19:30

0

Городские власти не информировали петербуржцев о перекрытии ряда улиц в связи с репетицией Главного военно-морского...

Подробнее
Беглов мешает компании Пригожина начать работы по реставрации исторического здания

Беглов мешает компании Пригожина начать работы по реставрации исторического здания

Вчера, 19:28

0

Компания «Строй Реставрация» более полугода не может приступить к реализации проекта по восстановлению и приспособлению...

Подробнее
До конца следующего года на ремонт петербургских дорог потратят ещё шесть миллиардов рублей

До конца следующего года на ремонт петербургских дорог потратят ещё шесть миллиардов рублей

27-07-2022, 08:39

0

Дирекцией транспортного строительства Северной столицы объявлены два очередных конкурса с целью поиска подрядчиков,...

Подробнее
Киностудия «Ленфильм» заявила о невозможности импортозамещения в кинопроизводстве

Киностудия «Ленфильм» заявила о невозможности импортозамещения в кинопроизводстве

27-07-2022, 16:19

0

Киностудия «Ленфильм» не может в современных реалиях использовать отечественное оборудование в процессе...

Подробнее
Калининградские бизнесмены оказались не рады открытию транзита

Калининградские бизнесмены оказались не рады открытию транзита

Вчера, 14:09

0

Проблемы с литовским банком, который обслуживает калининградский транзит, местные бизнесмены главными не считают. Было...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

ВВС Польши заменят советские Су-22 южнокорейскими истребителями

ВВС Польши заменят советские Су-22 южнокорейскими истребителями

27-07-2022, 15:59

0

Стало известно, что рекламную кампанию южнокорейскому истребителю обеспечил концерн Lockheed Martin. Польша согласовала...

Подробнее
В Ленинградской области задержали активную участницу финансовой пирамиды Finiko

В Ленинградской области задержали активную участницу финансовой пирамиды Finiko

28-07-2022, 05:54

0

Сегодня появилась информация о задержании на территории Ленинградской области сорокапятилетней уроженки...

Подробнее
Пентагон: Путин может ударить по Украине ядерным оружием

Пентагон: Путин может ударить по Украине ядерным оружием

27-07-2022, 21:49

0

Издание Foreign Affairs опубликовало материал, в котором высказывается мысль о том, что Россия может нанести ядерный...

Подробнее
Турция обвинила РФ в невыполнении обязательств по Сирии, но не рискнула угрожать

Турция обвинила РФ в невыполнении обязательств по Сирии, но не рискнула угрожать

28-07-2022, 16:14

0

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу высказал претензии в адрес России. Он заявил, что Москва не выполняет свои...

Подробнее