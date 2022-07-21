Семья погибшей во время обстрела Журавлевки женщины не может получить обещанные выплаты

Жительница Санкт-Петербурга отдала почку для спасения жизни своего сына
Сегодня появилась информация о том, что в больнице Святого Луки прошла успешная операция по пересадке донорского органа...Подробнее
Родные Елены Ушаковой, которая погибла при обстреле Журавлевки, расположенной в граничащей с Украиной Белгородской области, пожаловались журналистам на то, что не получили никакие выплаты. Представители местных администраций избегают встреч с ними, пишет «Фонарь».
СМИ напоминает, что в мае губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе одного из прямых эфиров заявлял о том, что родственники пострадавших и погибших при обстрелах людей получат крупные суммы - в пределах 500 000 - 3 000 000 рублей.
«Мы начали узнавать про эти выплаты, обращаться в разные инстанции: в министерство здравоохранения, соцзащиту, и нам начали везде отказывать — просто говорили по телефону, что нам не полагаются никакие выплаты, не ссылаясь ни на какие нормативно-правовые акты», - приводит издание комментарий родственников Ушаковой, отмечая, что в администрацию Белгородской области сын женщины тоже обращался.
Обивая пороги инстанций, семья узнала, что, оказывается, выплаты не положены, поскольку существует запрет на въезд в Журавлевку. А туда Елена заезжала, чтобы взять сменную одежду.
К слову, Боевые действия на Украине в рамках специальной военной операции, которую ведет Россия, продолжаются 150 дней.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Сегодня появилась информация о том, что в больнице Святого Луки прошла успешная операция по пересадке донорского органа...Подробнее
Согласно заявлению советника главы офиса президента Украины Тимофея Милованова, его стране необходимо ежегодно получать...Подробнее
На территории Курганской области с недавних пор появилась новая инициатива по привлечению личного состава в Украину....Подробнее
Президент России Владимир Путин призвал губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова начать развивать направление...Подробнее
Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси уведомила государственного секретаря Энтони Блинкена о том, что...Подробнее
В Петербурге поставлена точка в деле, возбуждённом по факту телефонного терроризма. Его фигурантом стал некий местный...Подробнее
Китай продолжает работать над новым вооружением, надеясь потеснить в будущем США на мировом рынке оружия. Недавно...Подробнее
Смольный до сих пор не запустил сайт петербургского фонда «Победа», посредством которого должен осуществляться сбор...Подробнее
Правительство Ленинградской области намерено вслед за властями Петербурга существенно повысить для физлиц плату за...Подробнее
«Громкие новости» о неких влиятельных людях анонсировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)...Подробнее
Комментировать