Семья погибшей во время обстрела Журавлевки женщины не может получить обещанные выплаты

Родные Елены Ушаковой, которая погибла при обстреле Журавлевки, расположенной в граничащей с Украиной Белгородской области, пожаловались журналистам на то, что не получили никакие выплаты. Представители местных администраций избегают встреч с ними, пишет «Фонарь» .

СМИ напоминает, что в мае губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе одного из прямых эфиров заявлял о том, что родственники пострадавших и погибших при обстрелах людей получат крупные суммы - в пределах 500 000 - 3 000 000 рублей.

«Мы начали узнавать про эти выплаты, обращаться в разные инстанции: в министерство здравоохранения, соцзащиту, и нам начали везде отказывать — просто говорили по телефону, что нам не полагаются никакие выплаты, не ссылаясь ни на какие нормативно-правовые акты», - приводит издание комментарий родственников Ушаковой, отмечая, что в администрацию Белгородской области сын женщины тоже обращался.

Обивая пороги инстанций, семья узнала, что, оказывается, выплаты не положены, поскольку существует запрет на въезд в Журавлевку. А туда Елена заезжала, чтобы взять сменную одежду.

К слову, Боевые действия на Украине в рамках специальной военной операции, которую ведет Россия, продолжаются 150 дней.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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