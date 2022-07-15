Курганцам предлагают поехать воевать на Украину за 300 тысяч

На территории Курганской области с недавних пор появилась новая инициатива по привлечению личного состава в Украину. Местный военный областной комиссариат массово рассылает всем курганцам, проживающим на территории региона, специальные приглашения для участия в «специальной военной операции» на территории Украины. Об этом сообщило информационное новостное онлайн издание URA.Ru.

Соответствующие пригласительные письма граждане Курганской области в настоящее время публикуют в местных пабликах в соцсети «ВКонтакте».

«На территории региона осуществляется отбор граждан, которые желают принять участие в «специальной военной операции» на Украине. Каждому, кто изъявит своё желание отправиться с этой миссией, будет выплачиваться ежемесячное денежное довольствие. Сумма жалования составляет от 150 до 300 тысяч рублей в зависимости от специфики выполняемых задач, воинского звания, должности и выслуги лет. Также лицам, отправляемым на СВО в Украину, выплачивается единовременная денежная выплата от правительства Курганской области в размере 30 тысяч рублей, а также подъемное пособие и материальная помощь», — говорится в письме, опубликованном в группе «Шадринск — часть России» в соцсети «ВКонтакте».

В документе отмечается, что, согласно законодательству РФ, участникам спецоперации полагаются отдельные социальные льготы и гарантии. В том числе жизнь и здоровье военнослужащих будут застрахованы государством.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700