Депутат Власов о рекламных баннерах ЧВК «Вагнер»: ответственный подход к приближению победы в СВО

Сегодня, 21:52

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Депутат Власов о рекламных баннерах ЧВК «Вагнер»: ответственный подход к приближению победы в СВО
Фото из открытых источников

Агитация для желающий вступить в ЧВК «Вагнер» должна быть в каждом уголке страны. Об этом у себя в Telegram-канале заявил депутат от ЛДПР Василий Власов.

Так он отреагировал на рекламный баннер «оркестра» в Москве. Парламентарий назвал это ответственным подходом к СВО.

«Почему эта информационная работа не ведется во всех наших структурах? Например, наш С. В. Кириенко мог бы посодействовать продвижению этого важного для Родины дела, ведь сейчас особенно нужно информировать как можно больше людей и повсеместно усилиться по всем «фронтам», не препятствовать набору бойцов в ЧВК, не давать блок на рекламу», – написал он.

Власов подчеркнул, что подобная поддержка поспособствует успешному продолжению российской спецоперации.

Ранее стало известно об открытии ряда мобильных центров ЧВК «Вагнер» в городах Свердловской области. Информацию об этом тиражируют местные жители в социальных сетях.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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