На Украине погиб 19-летний выпускник тюменского вуза

В Украине при выполнении воинского долга погиб Владислав Светличный. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Тобольского филиала Тюменского индустриального университета.

Владислав закончил обучение в этом вузе в 2021 году по специальности «машинист технологических насосов и компрессоров», затем ушел в армию, а после окончания срочной службы заключил контракт. Проходил службу в инженерно-саперном полку.

Владиславу Светличному было 19 лет. Как сообщили его друзья, он подорвался на мине 7 июля.

Коллектив Тобольского индустриального института выразил соболезнования родным и близким погибшего. Преподаватели и сокурсники отмечают, что Владислав был творческим и отзывчивым человеком, хорошим товарищем, честным, вдумчивым, любил свою Родину.

«Прекрасно читал стихи, особенно посвященные Великой Отечественной Войне, вкладывая в каждое слово глубокий смысл. Был заинтересован всем, что его окружало, всегда был готов поддержать свою группу», - сообщили в вузе.

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины длится уже пятый месяц. По информации Минобороны РФ от 25 марта 2022 года, в боях на территории Украины погибли более 1,3 тыс. российских военнослужащих. Другой официальной информации о потерях в рядах ВС РФ предоставлено не было.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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