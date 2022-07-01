Отдых на Кавказе может заменить европейские курорты

На портале «Тонкости туризма» появился рассказ российской туристки, которая отдохнула в Ессентуках. Россиянка рекомендовала этот курорт как достойную замену Карловым Варам.

Ессентуки предстал перед девушкой как европейский город по настроению, ухоженности и архитектуре. Россиянку впечатлили Николаевские ванны, которые похожи на ванны в Будапеште. Девушка рассказала о колорите и гостеприимстве Кавказа. Зелень, цветы, горы, чистый воздух - все это оставило у россиянки приятные воспоминания.

На курорте отдыхающим доступны около 20 источников с минеральной водой. Девушке удалось посетить аквапарк, конный клуб и съездить на экскурсию в Пятигорск.

Россиянка платила за двухкомнатную квартиру в туристической зоне ежедневно 2,5 тысячи рублей. Направление Кавминвод оказалось для девушки идеальным вариантом, так как такой отдых предлагал экскурсионную и оздоровительные программы.

«Вывод удивляет даже меня саму: мы не подозревали, что у нас на Кавказе можно отдохнуть так комфортно», — сказала россиянка.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700