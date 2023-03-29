Политолог отметил результативную работу Пригожина по привлечению новобранцев в ЧВК «Вагнер»

Сегодня, 16:11

0

Image 16+
Политолог отметил результативную работу Пригожина по привлечению новобранцев в ЧВК «Вагнер»
Фото из открытых источников

Создание главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным мобильных центров набора новобранцев в «оркестр» должно удовлетворить потребности подразделения, участвующего в спецоперации на Украине. Такое мнение выразил политолог Иван Аркатов.

Он отметил усилия Пригожина по привлечению новых сотрудников в ЧВК для достижения общих целей в ходе СВО.

«Логичный шаг, чтобы привлечь больше людей туда, где они нужны. Существуют разные формы агитации. Не попробовав — не поймешь. А, если инструмент работает, то отлично», – заявил Аркатов.

Эксперт также напомнил, что регулярные поездки Пригожина на передовую к своим бойцам напоминают события Великой Отечественной войны, когда командование Красной армии нередко посещало подразделения на фронте. 

Действия Пригожина, по мнению политолога, стали своего рода продолжением славных традиций российских военачальников.

«На мой взгляд, это вполне адекватная практика для тех, кто руководит военными операциями. Я бы сказал, историческая практика. В нашей истории есть немало генералов, которые бывали на передовой и даже погибали там в годы ВОВ. Думаю, это естественный и адекватный подход для понимания ситуации на местах», — уверен политолог.

Глава ЧВК «Вагнер», судя по сообщениям СМИ и военкоров, с начала спецоперации неоднократно бывал на линии фронта. В ходе одной из последних поездок Пригожин побывал на позициях «вагнеровцев» в центральных районах Бахмута в сотне метров от противника, пообщался с бойцами и провел совещание в полевых условиях.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Семья погибшего на СВО уральца Максима Барбашова осталась без выплаты из-за бюрократии

Сегодня, 11:29

43-летний доброволец из Ярославской области не мог получить положенные выплаты

Сегодня, 10:39

Что изменится в жизни россиян с первого апреля

Вчера, 22:39

СП: Парад Победы-2023 — «Я стреляю в середину марширующих батальонов» России

Вчера, 13:39

Обозреватель Ищенко предупредил о возможных ударах ВСУ беспилотниками по Москве 9 мая

Вчера, 13:09

«Я не в курсе»: Пригожин ответил на вопрос о задержании американского журналиста за статью о ЧВК «Вагнер»

Вчера, 13:02

Более 500 000 российских туристов посетили Таиланд с начала 2023 года

29-03-2023, 22:39

С первого апреля в России запустят цифровой рубль

27-03-2023, 21:59

43 туроператора отказались от отправки российских туристов

27-03-2023, 17:34

Ярославские военные объяснили массовые призывы на контрактную службу в ВС РФ

27-03-2023, 08:04

Эксперт сообщил, что некоторые бежавшие от мобилизации россияне смогут не платить налоги

26-03-2023, 20:14

СП: После нового приказа главы Минобороны РФ Сергея Шойгу военкомам России придется постараться

26-03-2023, 18:14

Евгений Пригожин объяснил зарубежным товарищам, как его отличить от однофамильца Иосифа

26-03-2023, 17:55

Эксперты рассказали россиянам, где лучше отдыхать на майских праздниках

26-03-2023, 14:59

ЧВК «Вагнер» направляет в российскую глубинку мобильные центры по набору сотрудников

25-03-2023, 20:17

«Леруа Мерлен» планирует полностью уйти из России и продать все свои магазины

24-03-2023, 17:04

«Если говорить вполголоса – то никто тебя не услышит»: Пригожин объяснил, почему голос России не слышен в ЕС

24-03-2023, 16:02

Аналитики РФ спрогнозировали рост цен на бензин в России с 1 апреля

24-03-2023, 11:04

Жители южноуральской глубинки попросили президента Путина сохранить им медицину

23-03-2023, 13:49

В РФ образовался дефицит тел умерших людей для обучения будущих медиков из-за санкций

23-03-2023, 09:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

43-летний доброволец из Ярославской области не мог получить положенные выплаты

43-летний доброволец из Ярославской области не мог получить положенные выплаты

Сегодня, 10:39

0

В Ярославской области 43-летний доброволец не может получить выплаты, хотя и находится в зоне боевых действий. Об этом...

Подробнее
СП: Парад Победы-2023 — «Я стреляю в середину марширующих батальонов» России

СП: Парад Победы-2023 — «Я стреляю в середину марширующих батальонов» России

Вчера, 13:39

0

Военный обозреватель Сергей Ищенко на страницах издания «Свободная пресса» высказал свое предположение касательно того,...

Подробнее
«Я не в курсе»: Пригожин ответил на вопрос о задержании американского журналиста за статью о ЧВК «Вагнер»

«Я не в курсе»: Пригожин ответил на вопрос о задержании американского журналиста за статью о ЧВК «Вагнер»

Вчера, 13:02

0

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на вопрос о задержании журналиста американской газеты Wall Street...

Подробнее
Омбудсмен рассказала о жалобах на трудности с получением выплат за СВО в Петербурге

Омбудсмен рассказала о жалобах на трудности с получением выплат за СВО в Петербурге

29-03-2023, 17:03

0

Петербургскому омбудсмену Светлане Агапитовой продолжают поступать сообщения по поводу прошлогодней частичной...

Подробнее
В Новой Москве нашли обломки беспилотника в цветах флага Украины

В Новой Москве нашли обломки беспилотника в цветах флага Украины

28-03-2023, 18:04

0

В Московской области нашли упавшим еще один украинский беспилотник. Его обнаружили в Новой Москве неподалеку от...

Подробнее
Прохватилов заявил, что если КНДР решится принять участие в боях на стороне России, СВО закончится через месяц

Прохватилов заявил, что если КНДР решится принять участие в боях на стороне России, СВО закончится через месяц

28-03-2023, 17:29

0

Военкор Александр Сладков сегодня сообщил о готовности Северной Кореи принять участие в специальной военной операции на...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В школах финского Лаппеенранта впервые за долгое время не собрали ни одну группу для изучения русского языка

В школах финского Лаппеенранта впервые за долгое время не собрали ни одну группу для изучения русского языка

29-03-2023, 17:59

0

В школах граничащего с Россией финского города Лаппеенранта не организованы факультативные группы по изучению русского...

Подробнее
Журналист из США Закария предрек крушение американской экономики из-за ослабления доллара

Журналист из США Закария предрек крушение американской экономики из-за ослабления доллара

28-03-2023, 20:24

0

США грозит серьезный экономический кризис. Это произойдет, когда американская валюта перестанет доминировать на...

Подробнее
В Соединенных Штатах инициировали исследование о связи заболевания раком у солдат-ракетчиков

В Соединенных Штатах инициировали исследование о связи заболевания раком у солдат-ракетчиков

29-03-2023, 14:09

0

Американские ВВС стали инициаторами исследования вероятных связей с повышенным уровнем заболеваемости раком среди тех...

Подробнее
Telegram-канал Shot: Упавший в Новой Москве беспилотник был без взрывчатки

Telegram-канал Shot: Упавший в Новой Москве беспилотник был без взрывчатки

29-03-2023, 17:54

0

Telegram-канал Shot, ссылаясь на информацию собственныз информированных источников, рассказал некоторые подробности об...

Подробнее