Политолог отметил результативную работу Пригожина по привлечению новобранцев в ЧВК «Вагнер»

Создание главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным мобильных центров набора новобранцев в «оркестр» должно удовлетворить потребности подразделения, участвующего в спецоперации на Украине. Такое мнение выразил политолог Иван Аркатов.

Он отметил усилия Пригожина по привлечению новых сотрудников в ЧВК для достижения общих целей в ходе СВО.

«Логичный шаг, чтобы привлечь больше людей туда, где они нужны. Существуют разные формы агитации. Не попробовав — не поймешь. А, если инструмент работает, то отлично», – заявил Аркатов.

Эксперт также напомнил, что регулярные поездки Пригожина на передовую к своим бойцам напоминают события Великой Отечественной войны, когда командование Красной армии нередко посещало подразделения на фронте.

Действия Пригожина, по мнению политолога, стали своего рода продолжением славных традиций российских военачальников.

«На мой взгляд, это вполне адекватная практика для тех, кто руководит военными операциями. Я бы сказал, историческая практика. В нашей истории есть немало генералов, которые бывали на передовой и даже погибали там в годы ВОВ. Думаю, это естественный и адекватный подход для понимания ситуации на местах», — уверен политолог.

Глава ЧВК «Вагнер», судя по сообщениям СМИ и военкоров, с начала спецоперации неоднократно бывал на линии фронта. В ходе одной из последних поездок Пригожин побывал на позициях «вагнеровцев» в центральных районах Бахмута в сотне метров от противника, пообщался с бойцами и провел совещание в полевых условиях.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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