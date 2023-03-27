«Я не в курсе»: Пригожин ответил на вопрос о задержании американского журналиста за статью о ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на вопрос о задержании журналиста американской газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича в Екатеринбурге. Ранее корреспондент обращался с запросом о работе «оркестра».

В ответ на вопрос редакции The Daily Beast Пригожин сообщил, что не знает о задержании американского журналиста за статью о ЧВК «Вагнер», но предложил свою помощь в поисках представителя зарубежного СМИ.

«Я не в курсе задержания Эвана Гершковича в Екатеринбурге. Если хотите, могу проверить пыточный подвал в своем доме – нет ли его там. Среди американских журналистов, которых я там десятками содержу, на первый взгляд, я его не видел», — цитирует бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

Он также сообщил, что у него на придомовом участке есть свежие могилы иностранных журналистов, но отметил, что Герешковича среди них он не видел.

Напомним, ранее журналист Эвана Гершкович перестал выходить на связь после интервью пиарщику Ярославу Ширшикову. Спустя сутки после исчезновения он появился в Сети и был задержан ФСБ по подозрению в шпионаже.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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