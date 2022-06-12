«Турпром»: российские путешественники не настроены на туризм

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Опрос, проведенный Европейской комиссией по туризму, показал, что в этом году россияне не собираются уезжать в отпуск, сообщает «Турпром». Интерес к туризму у россиян пропал в связи с проведением военной операции на Украине и изменением отношения к туристам из РФ.
Как следует из опроса, 60% респондентов заявили, что не планируют уезжать за пределы стран, которые входили в состав СССР.
24% не собираются уезжать из России, 13% испытывают трудности финансового характера, которые не позволяют им путешествовать, 10% опрошенных не хотят отправляться за границу из-за антироссийских настроений.
В целом можно говорить о том, что из-за событий на Украине, западных санкций, закрытия южных российских аэропортов и повышения курса рубля заграничные поездки стали довольно дорогим удовольствием для большинства россиян. Вместе с тем в этом году ожидается наплыв на бюджетные туристические направления, такие как Абхазия и Дагестан.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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