Аптечный рынок в Петербурге может снизиться на 20%

Сегодня, 11:34

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Аптечный рынок в Петербурге может снизиться на 20%
Фото из открытых источников

Аптечный рынок в Петербурге может снизиться на 20% - в городе рискует закрыться каждая пятая аптека. Об этом сообщает издание Neva.Today со ссылкой на информацию аналитиков RNC Pharma.

Из-за санкций, введенных в отношении России после развязанной специальной военной операции, поставок лекарств не только из Германии и Швеции, но даже из Индии стало меньше. К примеру, в апреле импорт препаратов сократился на 14%. Главная причина этого кроется в сложностях с логистикой.

Кроме этого, ужесточились требования по оплате заказов для аптечных представителей города на Неве.

Аналитики прогнозируют, что из-за этого в Северной столице рынок может сократиться на 20%. Каждая пятая аптека может оказаться на грани банкротства и навсегда закрыться.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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