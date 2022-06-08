Военную промышленность в РФ перевели на круглосуточный режим работы

Часть предприятий российского военно-промышленного комплекса перешли на трехсменный режим работы. Об этом заявил первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Андрей Ельчанинов в интервью «Интерфаксу».

Он заявил, что сейчас для предприятий ВПК РФ необходимо не только перекрывать текущие потребности военных, но также пополнить уже израсходованные запасы.

С учетом сложившихся обстоятельств, необходимо повышать мощности ВПК РФ, поскольку уже сейчас оборонные предприятия используют все возможные ресурсы и персонал, остается только оптимизировать то, что имеется и привлекать дополнительные рабочие руки.

Ельчанинов сообщил, что многие предприятия начали переходить на три смены, а это значит, что они работают круглосуточно. Работа в две смены стала стандартом за последние несколько месяцев.

Он добавил, что по итогам текущего года можно ожидать роста оборонного заказа минимум на 600-700 млрд рублей.

Напомним, РФ с 24 февраля проводит «военную спецоперацию» на территории Украины. Поскольку западные страны и далее поставляют Украине вооружение и боеприпасы, РФ приходится использовать собственные резервы для поддержания своих ВС, что и объясняет рост нагрузки на ВПК.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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